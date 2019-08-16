MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetBakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi Şanlıurfa'da
16.08.2019 - 10:31| AA

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi Şanlıurfa'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi Şanlıurfa'da
Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi Şanlıurfa'da
Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi Şanlıurfa'da
Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi Şanlıurfa'da
Haberin Tüm Fotoğrafları

Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ı, GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer karşıladı.

Akar ve TSK'nın komuta kademesinin bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunacağı öğrenildi.

Öte yandan, dün Şanlıurfa’da kurulan harekât merkezinde koordine faaliyetlerini tamamlayan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, bugün temaslarda bulunmak üzere Gnkur. Bşk.lığı Karargâhını ziyaret ettiği bildirildi.

Ünlü ismin uçağı yol kenarına düştü!İki pilot ile ailenin bulunduğu özel uçak yere çakılır çakılmaz alev aldı, korkunç anlar saniye saniye kaydedildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası filminde hangi oyuncular seslendirme yapıyor?

Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası filminde hangi oyuncular seslendirme yapıyor?

Otomobil kanala uçtu! Uzman çavuş öldü, kız arkadaşı aranıyor

Otomobil kanala uçtu! Uzman çavuş öldü, kız arkadaşı aranıyor

124 bin sivil Türkiye sınırında!

124 bin sivil Türkiye sınırında!

Hakkari'de operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Hakkari'de operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber