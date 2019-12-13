13.12.2019 - 15:09 | | AA
Son dakika... Bakan Akar'dan ABD''nin skandal kararına sert tepki: Son derece temelsizdir
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Senatosu'nun skandal kararına ilişkin, "Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir. Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir" dedi.
Akar, "Libya ile mutabakat üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna tecavüz değil. Sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyor, kolluyoruz" açıklamasını yaptı.