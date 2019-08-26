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26.08.2019 - 11:56| AA

Son dakika... Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, “(S-400 tedariki) İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak" dedi.

Son dakika... Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

(Suriye'de güvenli bölge)

Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor. Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor”

Eşleri bile ayıramadı...Hatay’ın İskenderun ilçesinde oyun parkı içinde çıkan 2 kavgada taraflar birbirine girdi. Kavgaların birinde birbirine giren kadınları ayırmaya çalışan erkekler zor anlar yaşadı
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