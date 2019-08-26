26.08.2019 - 11:56| AA
Son dakika... Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar, “(S-400 tedariki) İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak" dedi.
Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;
(Suriye'de güvenli bölge)
Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor. Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor”