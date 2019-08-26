Son dakika... Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

(Suriye'de güvenli bölge)

Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor. Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor”