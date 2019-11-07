07.11.2019 - 19:26 |
Son dakika | Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması: Teröristler çekilmedi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG/PKK terör örgütünün ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmediğini söyledi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları...
- Bağdadi operasyonunda ABD ile kordinasyonumuz vardı.
- Trump'tan beklenti ortak paydada buluşmak.
- Tüm teröristlere karşı mücadele ediyoruz.
- Mültecilerin geri dönmesi için bir güvenli bölge oluşturulması gerekiyor. Yeni evlerinin inşa edilmesi gerekiyor. Bunun için maddi destek gerekli olacak.
- YPG'li teröristler Suriye'de pek çok suç işledi.
- YPG/PKK terör örgütü ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi