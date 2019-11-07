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07.11.2019 - 19:26 |

Son dakika | Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması: Teröristler çekilmedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG/PKK terör örgütünün ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmediğini söyledi

Son dakika | Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması: Teröristler çekilmedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları...

- Bağdadi operasyonunda ABD ile kordinasyonumuz vardı.

- Trump'tan beklenti ortak paydada buluşmak.

- Tüm teröristlere karşı mücadele ediyoruz. 

- Mültecilerin geri dönmesi için bir güvenli bölge oluşturulması gerekiyor. Yeni evlerinin inşa edilmesi gerekiyor. Bunun için maddi destek gerekli olacak.

- YPG'li teröristler Suriye'de pek çok suç işledi.

-  YPG/PKK terör örgütü ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bağdadi' açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bağdadi'nin 13 tane yakın çevresini yakaladık, onlar da elimizde" ifadelerini kullandı.
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