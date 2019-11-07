Son dakika | Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması: Teröristler çekilmedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları...



- Bağdadi operasyonunda ABD ile kordinasyonumuz vardı.



- Trump'tan beklenti ortak paydada buluşmak.



- Tüm teröristlere karşı mücadele ediyoruz.



- Mültecilerin geri dönmesi için bir güvenli bölge oluşturulması gerekiyor. Yeni evlerinin inşa edilmesi gerekiyor. Bunun için maddi destek gerekli olacak.



- YPG'li teröristler Suriye'de pek çok suç işledi.



- YPG/PKK terör örgütü ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi



