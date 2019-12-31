31.12.2019 - 14:55 |
Son dakika... Bakan Akar'dan Libya mesajı: Hazırlıklarımızı yaptık
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son dakika açıklamasında, Libya tezkeresinin Meclis'e gelmesiyle ilgili, "SBiz Libya için hazırlıklarımızı yaptık. Sivillere yapılanlara ilgisiz kalamayız. Tezkerenin oylanmasının ardından gereğini yapacağız. İnsani yardım, eğitim ve işbirliği öncelikli görevimiz" dedi. Siyasetin ötesinde bunun bir devlet meselesi olduğunu belirten Akar, "Komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Asi general Hafter'in saldırısı sürüyor. Libyalı kardeşlerimizin yardımına hazırız. Barış istiyoruz, hakça paylaşım istiyoruz" açıklamasını yaptı.
Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tacizler sürerse gereğini yaparız
Kıbrıs'ta zenginliklerin hakça paylaşımında yanayız oldubittiye izin vermeyiz.
(ABD ile F-35 gerilimi)
Projenin ortağıyız, sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz.Ortak çalışmaya, tartışmaya açığız.