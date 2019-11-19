19.11.2019 - 11:59 |
Son dakika... Bakan Akar'dan ortak devriye açıklaması! 'Sorunların hepsi çözülecek'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Devriyeler devam ediyor. Sorunların hepsi çözülecek' dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ruslarla devriyenin imzalanan mutabakat çerçevesinde devam ettiğini belirterek, “Birtakım zorluklarımız var. Bunları da Ruslarla çözmeye çalışıyoruz. Gerekli tedbirleri arkadaşlarımız alıyor” diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Akar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Akar, Ruslarla devriyenin imzalanan mutabakat çerçevesinde devam ettiğini belirterek, “Bunun dışında birtakım zorluklarımız var. Bunları da Ruslarla çözmeye çalışıyoruz. Gerekli tedbirleri arkadaşlarımız alıyor. İlave ihtiyaç duyulan tedbirleri Ruslarla görüşüp, çözmeye çalışıyoruz. Sorunların hepsi çözülecek” dedi.
Ülkenin en büyük uyuşturucu laboratuvarına baskınRusya Polis Teşkilatı, başkent Moskova'nın banliyösünde faaliyet gösteren uyuşturucu laboratuvarına baskın düzenledi. Uyuşturucu üretiminde bulunan 3 Ukraynalı kimyager, laboratuvar organizatörü ve kurye gözaltına alındı. Laboratuvarın, son yıllarda ortaya çıkarılan en büyük uyuşturucu laboratuvarı olduğu belirtildi.