MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset HaberleriSon dakika... Bakan Akar'dan S-400 açıklaması
26.11.2019 - 12:08 | | DHA

Son dakika... Bakan Akar'dan S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamasında, "Barış Pınarı Harekatı ve S-400 konusunda herşey planlandığı şekilde yapılıyor" dedi.

Son dakika... Bakan Akar'dan S-400 açıklaması

Akar, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Dün Ankara'da S-400'ün denemeleri mi yapıldı?" sorusu üzerine Akar, her şeyin açık ve normal olduğunu belirtti.

S-400 tedariğinin bir süreç olduğunu dile getiren Akar, "Bu süreç çerçevesinde yapılacak faaliyetler vardır. O yüzden bunlar da planlandığı şekilde icra edilmektedir. Yeni ve farklı bir şey yok. Dolayısıyla çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Bu sürecin tamamlanması için herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Planlandığı gibi faaliyetlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın bitip bitmediğine yönelik soru üzerine de Akar, "Barış Pınarı Harekatı ile ilgili planladığımız faaliyetler, planlandığı şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Gözyaşlarına engel olamadı! 'Azap çekiyorum'Karaman'da, trafikte tartıştığı Yusuf Koçaker'i (28) bıçaklayarak, öldüren sağlık görevlisi Mehmet Sekmen (23), tutuklu yargılandığı davada, 18 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sekmen, duruşmada, "Amacım öldürmek değildi. Olay yerinden hastaneye gidene kadar suni teneffüs yaptım, müdahale ettim" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi haberi verdi! 'Tam isabet sağladı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi haberi verdi! 'Tam isabet sağladı'

Yeni kimlik son tarihi ne zaman? Eski kimlik süresi ne zaman bitiyor?

Yeni kimlik son tarihi ne zaman? Eski kimlik süresi ne zaman bitiyor?

İnşaatta kadına tecavüz eden sapık her yerde aranıyor!

İnşaatta kadına tecavüz eden sapık her yerde aranıyor!

Elimi Bırakma 55. bölümde neler olacak? Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı

Elimi Bırakma 55. bölümde neler olacak? Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı

Sıradaki Haber