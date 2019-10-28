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28.10.2019 - 14:30 |

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, 'duyumlar geliyor' deyip açıkladı: 'Para karşılığı serbest bırakıyorlar'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, teröristbaşı Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili, DEAŞ ile bundan sonra da mücadeleye devam edileceğini belirtti. Çavuşoğlu, "''YPG'lilerin para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bıraktığı bilgileri geliyor. Terör örgütünden başka birşey beklenmez" dedi.

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, 'duyumlar geliyor' deyip açıkladı: 'Para karşılığı serbest bırakıyorlar'

Çavuşoğlu, DEAŞ elebaşı el Bağdadi'ye yönelik operasyon öncesinde Türkiye'ye bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunulduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Harekata ara verdik demek, burada kalan teröristlere hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmez" açıklamasını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır Başları şöyle;

Türkiye ve ABD Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesinde işbirliği yaptı. Türkiye stratejik işbirliği ruhuyla hareket etti.

(150 saatlik süre yarın doluyor)

Çıkmadıklarını görüyoruz, dorne ile saldırıyorlar. Çıkmayan teröristleri etkisiz hale getireceğiz.

(Teröristlerin çekilme aşaması ne durumda?)

Çekilenler de var. Rejim unsurları da bunu teyit ediyor. Tamamen çekildiğini söylemek mümkün değil.

 

Kamerayı izleyince şaşırdılar! Örümcek adam gibi...Kadıköy, Bahçelievler ve Bağcılar'da 3 ayrı eve giren hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin Kadıköy Acıbadem Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katına birinci kattaki pencere korkuluklarını kullanarak tırmanması kameraya yansıdı.
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