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01.09.2019 - 10:26

Son dakika... Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamasında, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır" dedi.

Son dakika... Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle;

- Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır.

- Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır

- Yargı Reformu Strateji Belgesiyle milletimize taahhüt ettiğimiz hedefleri demokratik ve çoğulcu zeminde birer birer hayata geçireceğiz.

Ayrıntılar birazdan...

12 kadın 80 yaşındaki tacizciyi pusu kurup yakaladıAdana'da, 12 kadın, kendileri sürekli taciz eden 80 yaşındaki adamı, işbirliği yaptıktan sonra pusu kurup, polise yakalattı.
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