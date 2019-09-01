Son dakika... Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle;

- Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır.

- Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır

- Yargı Reformu Strateji Belgesiyle milletimize taahhüt ettiğimiz hedefleri demokratik ve çoğulcu zeminde birer birer hayata geçireceğiz.

Ayrıntılar birazdan...