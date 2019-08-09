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09.08.2019 - 16:03| AA

Son dakika... Bakan Kurum depremin bilançosunu açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'de dün yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Bozkurt ve Çardak ilçelerinde incelenen 976 binanın 108'inin ağır hasarlı, 868'inin hafif hasarlı olarak tespit edildiğini, Bozkurt'ta 150, Çardak'ta 100 konut ve 2 cami için yapım talimatı verdiklerini ifade etti.

Son dakika... Bakan Kurum depremin bilançosunu açıkladı
Bakan Kurum depremin bilançosunu açıkladı
Bakan Kurum depremin bilançosunu açıkladı
Bakan Kurum depremin bilançosunu açıkladı
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Bakan Kurum, dün yaşanan depremden en fazla etkilenen Bozkurt ilçesinde yaptığı incelemelerin ardından kaymakamlık önünde yaptığı basın açıklamasında, deprem sonrası valilik koordinasyonunda hızlı bir şekilde aksiyon alındığını, vatandaşın tüm ihtiyaçlarını karşılama noktasında hızlı hareket edildiğini belirtti.

Bugün Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından binaların hasar tespit durumlarının incelendiğini, akşam itibarıyla bu çalışmanın tamamlanacağını kaydeden Kurum, can kaybının yaşanmadığını, deprem nedeniyle yaralanan 81 vatandaşın tamamının taburcu edildiğini bildirdi.

Hasar tespit çalışmalarına göre Bozkurt'ta incelenen 761 binadan 88’inin ağır hasarlı, 673'ünün az hasarlı, Çardak ilçesinde de incelenen 215 binanın 20'sinin ağır hasarlı, 195'inin hafif hasarlı olduğunu aktaran Kurum,  "Toplamda Denizli'de dün meydana gelen deprem sebebiyle incelediğimiz 976 binanın  108'i ağır hasarlı, 868'i de hafif hasarlı durumda. Tespitlerin tamamını bugün akşam en geç yarın öğlene kadar tamamlayacağız. Bu tespitlerle birlikte AFAD Başkanlığımız, İçişleri Bakanlığımız hak sahipliği sürecini başlatacaklar." dedi.

"EN GEÇ 5-6 AYDA TAMAMLANACAK"

Bakan Kurum, hak sahipliği süreci ilerlerken bir yandan da TOKİ Başkanlığına inşaat sürecinin başlaması için talimat verdiklerini ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu çerçevede Bozkurt'ta stadyumun yanında çadırların kurulduğu alana 150 konut ve cami inşaatı başlatıyoruz. En geç ay sonunda inşaat sürecinin başlamasıyla birlikte 5-6 ay içinde bu konutları tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz. Tutluca Mahallesi'nde ağır hasarlı camimiz var. 800 nüfusa hitap eden bu caminin de hemen yıkım işlemini bugün itibarıyla başlatıyoruz. Yapımı da ay sonu başlamak suretiyle yöresel değerleri taşıyacak Selçuklu mimarisindeki camimizi de yapacağız. Çardak'ta da 100 konut ve 1 cami inşaatı için TOKİ'ye yapım talimatı verdik."

İnşaatların en geç 5-6 ay içinde tamamlanacağını, hak sahipliği çalışmaları neticesinde evlerini kendileri yapmak isteyen vatandaşlara da hak ediş karşılığı kredinin Afet İşleri Başkanlığı tarafından verileceğini, sürecin eş zamanlı ilerleyeceğini aktaran Kurum, bu kredinin de faizsiz 15 yıl ödemeli 101 bin lira olduğunu kaydetti.

Geçen aylarda deprem yaşayan Acıyapam'da da 168 ağır hasarlı binanın bulunduğunu, TOKİ'nin yaptığı konutlardan merkez ve köylerdeki hak sahibi vatandaşların yararlanabileceğini dile getiren Kurum, "Bozkurt'ta, Çardak'ta, Acıpayam'da ve Denizli merkezdeki tüm depremzedelerimizin, hak sahiplerinin  yaralarını en kısa zamanda sarmış olacağız." dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ

Çardak ve Bozkurt belediyelerine maddi yardım yapıldığını da kaydeden  Kurum, ülkenin yüzde 66'sının, nüfusun ise yüzde 71'inin deprem bölgesinde yer  aldığını, bu depremlerin kentsel dönüşümün ne kadar elzem olduğunu bir kez daha  gösterdiğini ifade etti.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Çok şükür hiç can kaybımız olmadı. Mal kaybımız oldu. Sayın  Cumhurbaşkanımızın bugün bize, 'hızlı bir şekilde halledelim, vatandaşımızı  hiçbir şekilde mağdur etmeyecek şekilde süreci tamamlayalım' talimatları oldu.  Tüm Denizli'mize, Çardak'ımıza, Bozkurt'umuza geçmiş olsun dileklerini ilettiler.  Hızlı bir şekilde de tüm ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında  başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini de kararlı bir şekilde yürüteceğiz.  Vatandaşımızın canı, malı bize emanettir."

Ağır hasarlı ve az hasarlı binalarla ilgili vatandaşlara tebliğde  bulunulacağını, ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi, az hasarlı binalara  da girilebileceği yönünde en geç yarın öğlene kadar bilgi verileceğini aktaran  Kurum, şöyle konuştu:

"Ağır hasarlı hiçbir kamu binası olmadığı bize bildirildi. Az hasarlı  binalarımız var veya daha önceden dönüştürülmesi kararı alınan binalar var ama  deprem sebebiyle hiçbir ağır hasarlı kamu binası yok.

En geç yarın öğlene kadar tüm binalarımızın ağır ve hafif hasarlılık  durumunu kaymakamlıklarımızda ilan edeceğiz. Yarın öğlene kadar hiçbir  vatandaşımızın riskli olan ağır hasarlı veya az hasarlı, zarar görmüş binasına  hiçbir şekilde girmemesini tebliğ ettik. Yarın öğlen bu durum netleşecek,  netleştiği zaman vatandaşlarımız az hasarlı binalara gerekli tedbirleri almak  suretiyle girebilirler ama ağır hasarlılara hiçbir şekilde girmelerine müsaade  edilmeyecek. Şu an vatandaşımızın barınma, yeme içme problemi yok."

Denizli'deki depremde mühendislik hizmeti almayan yığma ve kerpiç  binalarda hasarın daha fazla olduğunun tespit edildiğini dile getiren Kurum, yeni  yönetmeliğe göre yapılmış betonarme binalarda depremin fazla hissedilmediğini  bildirdi.

Bakan Kurum, 17 Ağustos'un 20. yılına yaklaşıldığının hatırlatılması  üzerine de şöyle konuştu:

"17 Ağustos'ta bütün Türkiye ağladı. 17 bin 480 canımız gitti. O gün  tüm ülkemiz seferber oldu, yaralarımızı hızlı bir şekilde sardık. Daha gidecek  çok yolumuz var. Kentsel dönüşüm tek taraflı yapılacak iş değil. Bu işin içinde  vatandaşlarımız, yerel yönetimlerimiz de var. Biz de bakanlık olarak her tür  desteği vereceğiz. Yenilenmesi gereken hala 6,7 milyon konutumuz var, bağımsız  birimimiz var. Açıkladığımız eylem planı çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın  açıkladığı manifesto çerçevesinde hak sahibi vatandaşlarımızla omuz omuza her yıl  300 bin konutu dönüştüreceğiz. 65 ilimizi ziyaret ettik gittiğimiz her ilde acil  öncelikli dönüştürülmesi gereken alanların tespitlerini yaptık. Bu yıl için TOKİ  Başkanlığımıza yaklaşık 50 bin konuta ilişkin talimatlarımız oldu."

 

 

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