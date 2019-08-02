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02.08.2019 - 14:14

Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'ne millet bahçesine ilişkin, kaçak yapıların yıkıldığını ve hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'ne millet bahçesi yapılmasına ilişkin ''Özel çevre koruma bölgesinde hiçbir yapılaşma olmayacak. Kaçak yapıları yıktık, hiçbir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Bu alana şu an itibarıyla hiçbir araç giremiyor. Günlük konaklamaya müsaade edilmeyecek'' dedi.

Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Salda'ya ilişkin millet bahçesi ihalemizin sürecini başlattık. Gündem olan millet bahçesi ile alakalı geçmişini ve ne yapmak istediğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 2023 şehirleri kapsamında yapacağımız her projeyi yaparken doğayı nasıl koruruz diye düşünerek hareket ediyoruz. 6 ay önce Burdur'umuza gittiğimizde Salda'yı ziyaret ettik.

Araçların kıyıya kadar girdiği çöplerin dağ oluşturduğunun tespitini yaptık. Bunun neticesinde araçlar kıyıya kadar gelip burada hem doğal güzelliklere zarar veriyorlardı gelenlerin doğal güzellikleri görmesine mani oluyorlardı. Araçların buraya girmesini engelleyecek doğal ahşap bariyelerde koyduk. Bu alana araçlar giremiyor. Özel çevre koruma bölgesinde hiçbir yapılaşma olmayacak. Kaçak yapıları yıktık, hiçbir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Günlük konaklamaya müsaade edilmeyecek. Salda hepimizin Salda hep güzel kalacak. 295 kilometrekarelik alan özel çevre koruma bölgesi.''

 

 

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