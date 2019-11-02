Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Yakalanan DEAŞ'lıları ülkelerine göndereceğiz!

Bakan Soylu, "Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur" diye konuştu.

Soylu, "DEAŞ'lıların vatandaşlıktan çıkarılması sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş." ifadelerini kullandı.