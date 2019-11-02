MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetSon dakika... Bakan Soylu açıkladı: Yakalanan DEAŞ'lıları ülkelerine göndereceğiz!
02.11.2019 - 13:10 | | AA

Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Yakalanan DEAŞ'lıları ülkelerine göndereceğiz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin durumuyla ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, "Sorgularının ardından ülkelerine göndereceğiz. Biz hiçbir DEAŞ mensubunun oteli değiliz" dedi.

Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Yakalanan DEAŞ'lıları ülkelerine göndereceğiz!

Bakan Soylu, "Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur" diye konuştu.

Soylu, "DEAŞ'lıların vatandaşlıktan çıkarılması sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu açıkladı: Yakalanan DEAŞ'lıları ülkelerine göndereceğiz!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin durumuyla ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, "Sorgularının ardından ülkelerine göndereceğiz. Biz hiçbir DEAŞ mensubunun oteli değiliz" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aydın'da suç örgütüne 'Kelepçe' operasyon: 4 tutuklama

Aydın'da suç örgütüne 'Kelepçe' operasyon: 4 tutuklama

Son dakika! Minibüs yol üzerinde alev aldı Olay yerine ekipler sevk edildi

Son dakika! Minibüs yol üzerinde alev aldı Olay yerine ekipler sevk edildi

Çanakkale’de 110 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Çanakkale’de 110 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 137 şehit verdi

Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 137 şehit verdi

Sıradaki Haber