İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Bu yalan haber çıkınca tezgah olduğunu hissettim. 'Partimiz yara alacak, yanınıza geleyim' dedim, haber gelmedi. Bu partide beni yıpratmak isteyen mahfiller var. Ben görevimi yaptım, partimi gözüm gibi sakınırım.

Bir tezgah var, komplo var. Bu tezgahın sorumluları ortaya çıkarılmalıdır. Oraya hiç kimse gitmedi.

82 milyona CHP açıklamalıdır. Bu tezgahı kim kurdu?

Benimle ilgili dedikodular CHP Genel Merkezi'nde üretildi. Ne diye bu dedikodu? Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP'ye karşı harcasalar emin olun iktidar olacaklar. Bu kumpasçılar CHP'nin ayağında bir prangadır. Burada bir temizlik yapmadan temiz siyaset iddiamızın geçerli olmayacağını düşünüyorum.

Temiz siyaset için önce bu tezgah temizlenmelidir. Şaşırmadım diyen Kılıçdaroğlu ismi açıklamalıydı. Bu işin neresinde Saray var, kimi kandırıyorsunuz?

Bugün bana komplo kuranlar yarın Kılıçdaroğlu'nu hedef alır.

Partinin Sözcüsü ağzını açmadı daha. Ne diye susuyorsunuz arkadaşlar? Kim oluyorsunuz siz de savunmuyorsunuz. İftira atıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Bu çıktığında yalan deselerdi içim yanmazdı.

CHP'ye kumpas mı var? Sen malzemeyi verirsen kurarlar.

"Ben" diyor bunu "CHP'liden öğrendim". Bir de diyor "Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu doğrulattım" diyor. Dedikodu AK Parti'den değil, CHP'den çıktı. Bu dedikoduyu çıkaranı bulmak boynumuzun borcu.

Mutlaka hesaplaşacağız. Bu hesabı görmeden yürüyemeyiz. Hesaplaşmadan helalleşemeyiz. Helalleşmeyi de mutlaka sağlayacağız.

Takdir milletimizdir, kamuoyunundur. 41 yıl sonra 30 barajını size ben aştırmadım mı? Meydanlara ulusları ben doldurmadım mı? Beraber yapmadık mı bunları? Unuttunuz mu bugünleri... Ne yaptım ben size? Size ne kötülük yaptım? Kötü insanlardan yönetici olmaz. Ben bu partinin her kademesinde bulundu. Sabah buraya çıkarken torunu sevdim ve şunu dedim. "Mücadelem sadece senin için. Kendim için ne mücadele edeceğim." Ben başarmışım zaten.

Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim... Ben kaptan değilim ama kaptanı da uyarmak lazım.

Bu isim burada konuşulmaz. Oturursun masanın başına arkadaş bak bu dedikoduyu bu kişi söylememiştir. Talat Atilla açıklamalıdır. Saray açıklamasını yaptı. "Ben" dedi "Cumhurbaşkanlığı'nı bırakırım" dedi. Bu CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na kime doğrulattı. Bunun çevresi kim çorap söküğü gibi sökeceksiniz. Disipline verip partiden atacaksınız.

Meydan okuyorum. Kimse bir Allah'ın kulu çıkarsa Erdoğan, "Ben Cumhurbaşkanlığı'nı bırakırım" dedi, ben "Taksim Meydanı'nda kendimi yakarım" dedim. Birisi kuyuya taş atıyor, uğraş dur. Böyle olmaması lazım.

Çete diye kimi kastettiğimi kendileri çok iyi bilirler. Ben kumpas bilmeyen Muharrem İnce'yim. Genel Başkan ile bu kumpası çözmemiz lazım.

Genel Başkan ile ikili ilişkimizde sorun yok.

Türkiye'de bir FETÖ varsa her parti bundan nasibini alır.

Kılıçdaroğlu'na çağrı

Bu burada bitmez. Bu çözülecek. At çamuru olmaz. Sayın Genel Başkanı bu sorunu çözmeye davet ediyorum. Bunu çözmeden CHP yola devam edemez.

24 Haziran 2018 akşamı iftira atanlar bugünkülerle aynı grup.Seçim gecesi daha başladılar. Hadi Muharrem'i aşağıya çekelim. Her gün yeni bir iftira... En son bu. Bu yapıyı kırmadan CHP başarılı olamaz.

Sırf çıkar için CHP'ye gelenler var.

Kılıçdaroğlu'nu ben aradım, artık aramam.