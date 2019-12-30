MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... CHP'de Sinan Aygün istifa etti
ABONE OL
30.12.2019 - 09:33 | | DHA

Son dakika... CHP'de Sinan Aygün istifa etti

Sinan Aygün'den son dakika kararı... Sinan Aygün CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İstifa dilekçesini CHP Genel Merkezi'ne gönderdi.

Son dakika... CHP'de Sinan Aygün istifa etti

CHP eski milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaşadığı rüşvet tartışmasının ardından partisinden istifa etti.

Son dakika gelen bilgilere göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile aralarındaki rüşvet tartışmasının ardından Sinan Aygün CHP'den istifa etti. Aygün, istifa dilekçesinde ‘Gördüğüm lüzum üzerine CHP’den istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim’ ifadelerini kullandı. Aygün, CHP Genel Merkezi'ne gönderdiği dilekçeyi Twitter adresinden paylaştı.

Sinan Aygün, belediye tarafından mühürlenen sahibi olduğu 'Togo Kuleleri' inşaatına ilişkin aleyhine olan mahkeme kararını üst mahkemeye taşıma karşılığında okul yaptırma bedeli adı altında 25 milyon lira rüşvet istediğini öne sürdüğü Mansur Yavaş ve 3 CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Başkan Yavaş ise, Aygün hakkında, katıldığı televizyon programında kendisi hakkındaki söylemleri nedeniyle 50'şer bin liralık iki farklı tazminat davası ve 'terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Son dakika... CHPde Sinan Aygün istifa etti

Kamyondan fırlayan tekerlek trafikte onlarca metre böyle gittiKocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kamyondan fırlayan tekerlek onlarca metre yolda araçların yanından geçerek ilerledi. Bir vatandaşın tekerleği yakalayarak durdurduğu o anlar, başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sahte içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Sahte içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İşte emekli ve memurun kazanç takvimi

İşte emekli ve memurun kazanç takvimi

'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı!

'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı!

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Sıradaki Haber