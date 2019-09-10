Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Trump ile gündeme aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Dostum Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldık. Bu konuda ilgili bakanlarımız en yakın zamanda çalışmalara başlayacaklardır." dedi.

ABD'li yatırımcılara çağrıda bulunan Erdoğan, "Daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya gereken desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

ABD ile ticari, askeri ve ekonomik alanda güçlü ilişkiler içerisindeyiz. Dostum Başkan Trump'la samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Aramızdaki yakın diyaloğu sayın Trump'ın ülkemize yapacağı ziyarete taçlandıracağımıza inanıyorum. Türkiye ile ABD arasında 20 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmi gerçek potansiyelin çok altında. Bunu 100 milyar dolara çıkarma hedefimiz vardır.

Sayın Trump ile serbest ticaret müzakerelerine başlanması konusu da gündeme aldık.

Türkiye'ye yatırım yapan, katma değer oluşturan, istihdam sağlayan ABD'li yatırımcılara büyük önem veriyoruz.

Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya gerekli destekleri vermeye hazırız.

Daha fazla ABD'li firmasının ülkemize yatırım yapmasını istiyoruz. Ülkemizde yatırım yapılması için çağrımız sadece retorikten ibaret değildir. Bunun için güçlü gerekçelerimiz ve avantajlarımız var. İstanbul'dan sadece 4 saatlik uçuşla 60'tan fazla ülkeye rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Son 17 yılda ülkemizin stratejik konumunu güçlendirecek birçok yatırım hamlesine imza attık.

Üretim ve lojistik üssü olarak Türkiye'nin değerlendirilmesi her iki ülkeye de imkanlar kazandıracaktır.

17 yıl önce göreve geldiğimizde ihracatımızı 36 milyar dolardan aldık. Şu anda 170 milyar dolara ulaştı.

Bu yıl ülkemizde 50 milyon turisti misafir etmeyi planlıyoruz.

Yıllarca ekonomimizi yumuşak karnı olan cari açık önemli ölçüde aşıldı.

Cari açık bu defa önemli oranda aşıldı, çözüldü.

Uluslararası yatırımcılar için Türkiye en önemli çekim merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Küresel ekonomik durgunluğa rağmen Türk ekonomisi canlılığını koruyor.

Türkiye bugün 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yapıyor. Tüm Avrupa'nın güvenliğini biz temin ediyoruz. Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir. İdlib'e saldırılar bizi böyle bir riskle karşı karşıya bırakıyor. DEAŞ yenilgiye uğratılmıştır. Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne en büyük engel PKK/YPG gibi terör örgütleridir. ABD ile Suriye'deki işbirliğimize büyük önem veriyoruz. Maalesef sayın Obama döneminde güvenli bölge önerime yanıt alamadım.

Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarını güvenli hale getirecek adımlar atmaya çalışıyoruz.50 bin TIR'la bu terörist gruplara yardım gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmekte. Bunlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor.

ABD'den beklentimiz müttefikliğimize yakışır şekilde, Suriyeli sığınmacıların evlerine dönecekleri güvenli bölgeyi oluşturma çabasında yanımızda olmalarıdır.