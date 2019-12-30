Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'ye devredilmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sorunların çözülmesiyle karşılıklı yatırımların daha da artacağı aşikardır.

Yatırımcıların karşılaştıkları sorunları ele aldık, karşılıklı yatırımlar artacaktır.

Komrat başkonsolosluğumuzun kısa zamanda faaliyete geçeceğinin müjdesini vermek isterim. Moldova'nın kalkınma çalışmalarına destek vermek, dayanışma içerisinde Türk yatırımcılarının desteklenmesidir.

Moldovalı turistlerin tatil için ilk sırada Türkiye'yi tercih etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ancak 500 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmimiz 1 milyon dolarlık hedefimizin gerisindedir. 2018 yılında Moldova ziyaretinde yaptığımız anlaşma ile vatandaşlarımıza kimlikle seyahati sunduk.

Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür ediyor, okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz.

(FETÖ okullarının devri) Moldova Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı'nın müşterek çalışmasıyla çok önemli adımlar atabiliriz.

Güvenlik alanında iş birliğimiz tüm terör örgütleriyle mücadeleyi kapsıyor.

Toplantı sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

MOLDOVA CUMHURBAŞKANI

İlk defa 20 yıl içerisinde Ankara'da resmi ziyarete Cumhurbaşkanının yanında başbakan ve bakanlar yer almaktadır. 20 yıl içerisinde gerekli olan tüm kadroyu oluşturmaya başardık. 4 anlaşmanın en kısa zamanda onaylanmasını bekliyoruz.

Çok iyi iş birliklerimiz özellikle ekonomi alanında mevcut.

Ticaret hacminde büyük bir artış söz konusu.

Son yıllarda büyük altyapı projeler konusunda paylaşımlarda bulunuyoruz.

Bu iş birliğimiz başka projelerle önümüzdeki yıl da devam edecektir.

Önümüzdeki yıl içerisinde başkonsolosluğun açılmasını bekliyoruz.

2020 yılında ortak çalışma toplantısı yapılacak.