Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Devletimiz tüm imkanlarını tüm kurumlarıyla kullanmayı sürdürecek. Ama yaralı ama canlı, insanımıza ulaşmanın gayreti içindeyiz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki incelemelerinin ardından, depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesine geçti.

Depremden etkilenen vatandaşların bulunduğu Tanrıverdi Öğretmenevi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan, ziyaretin ardından Afet Yönetim Merkezinin bulunduğu ilçe meydanına geçerek gazetecilere açıklamada bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Valilik, İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının müşterek çalışmasıyla yıkılmış evlerin tespitlerinin yapılacağını kaydeden Erdoğan, çalışmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezaretinde yürütüleceğini söyledi.

Erdoğan, "Bir an önce vatandaşlarımızın bu konutlata yerleşmesini sağlayacağız ama görünen bir gerçek var ki, burada bir defa zemin etütleri noktasında kesinlikle bir fay hattı, bununla ilgili çalışmaları da tabii arkadaşlarımız yapacaklar, yaptıracaklar. O zemin etütlerinden sonra da nerede bu inşaatları yapacaksak onu da yapacağız, adımlarımızı süratle atacağız." dedi.

"Kalıcı konutlara onları alacağız"

Erdoğan, daha sonra ilçe meydanında toplanan vatandaşlara hitap etti.

Deprem dolasısıyla kayıplar olduğunu dile getiren Erdoğan, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi.

Doğanyol'da 4 vatandaşın vefat ettiğini anımsatan Erdoğan, deprem dolayısıyla toplamda da bini aşkın yaralının olduğunu hatırlattı.

Yaralı vatandaşlara da Allah'tan şifa dileyen ve "Rabbim, inşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını nasip eder." ifadesini kullanan Erdoğan, "Tabii biz kaza ve kadere iman etmiş insanlarız, her şeyden önce Müslümanız. Kaza da kader de imanımızın gereğidir. Bu inançla yaşamımızı farklı kılan adımları atıyoruz." dedi.

Erdoğan, kısa süre önce 5,1 kuvvetinde bir artçı deprem yaşadıklarını ve artçı depremlerin sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Yıkılan yerlerde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız zemin etütlerini süratle yaptırmak suretiyle buralarda vatandaşlarımızı geçici çadırlardan da kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla inşallah kalıcı konutlarına onları alacağız ve kalıcı konutlarına kavuşturmanın yanında da tabii kendilerinin buralarda özellikle köy, daha doğrusu burası tabii Malatya Büyükşehir olduğu için köy yok, mahalleler var, buralarda da kendilerinin hayvanları var, onlarla ilgili ahırları var, bütün proje çalışmalarını da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yapacak ve ortak bir çalışmayla da inşallah bu yatırımlarımızı kısa zamanda bitirerek sahiplerine teslim edeceğiz."

"Sabırla bu süreci atlattınız, atlatıyorsunuz"

Vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyerek vatandaşlardan Fatiha okumalarını isteyen Erdoğan, "Gösterdiğiniz bu dayanışmayı tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu, zaten sizin inanıyorum ki imanınızın da bir gereği ve imanınızın bir gereği olarak bunu yaptınız. Sabırla bu süreci atlattınız, atlatıyorsunuz. Rabbim beterinden bizleri korusun inşallah." ifadelerini kullandı.

Sabah Cezayir, Gambiya ve Senegal'den oluşan bir seyahate gideceklerini kaydeden Erdoğan, seyahate çıkmadan önce deprem bölgelerini ziyaret etmeyi istediğini, bu doğrultuda ziyaretlerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Erdoğan, daha sonra Afet Yönetim Merkezine geçerek yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'a ziyaretlerinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar ve milletvekilleri eşlik etti.

ELAZIĞ'DA VATANDAŞLAR İLE BİR ARAYA GELDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6,8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da, arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı Mustafa Paşa Mahallesi'ne gitti.

Buradaki enkazlarda incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemeleri sırasında çevrede bulunan iki ayrı enkazdan birer vatandaş sağ olarak çıkarıldı. Erdoğan, enkazdan çıkarılarak sedyeye alınan bir yaralının yanına giderek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi de alan Erdoğan, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Depremin ardından bölgede çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü, bakanların bölgeye hareket ettiğini belirten Erdoğan, AFAD, UMKE, Kızılay, jandarma ve askerin çalışmalarıyla çok sayıda vatandaşın enkazdan sağ olarak çıkarıldığını söyledi.

Depremde 22 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, "Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Bini aşkın yaralımız var, bunlar da hastanelerde, fakat yoğun bakımda olan hasta sayımız çok az. Onlarla ilgili çalışmalarımız da şu anda hastanelerimizde yapılıyor. Kendilerine Rabbimden şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Enkazlardaki kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Arkadaşlarımız cansiperane buralardan aldıkları ses üzerine gidiyorlar ve bunun yanında köpeklerle olsun, bütün teknik cihazlarla olsun, ses dinleme cihazlarıyla olsun bu çalışmaları sürdürüyorlar. İnşallah sonuna kadar da bu gayretle devam edilecek. Bakan arkadaşlarımız sonuna kadar bunun takipçisi olacaklar. Devletimiz tüm imkanlarını tüm kurumlarıyla beraber kullanmayı sürdürecek. Bu gayretler neticesinde de inşallah ama yaralı ama canlı, insanımıza ulaşmanın gayreti içindeyiz." dedi.

Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu konu ile ilgili olarak da milletçe ortaya koyduğunuz, koyduğumuz dayanışmaya özellikle teşekkür ediyorum. Fakat bir şeyi burada hatırlatmam lazım, bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatlara asla bizler kapı aralamayalım. Böyle yok para toplamaydı, şuydu, buydu, devletimizin bu noktada herhangi bir ihtiyacı yok. Yani birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir, açıklamaları yaptık, AFAD ile bunlar yapılır, bilemediniz Kızılayımızla bunlar yapılır ve burada toplanarak dağıtılması gereken yerlere de bunlar dağıtılır. Bu fırsat kollayıcılara da fırsat vermeyelim, adımlarımızı buna göre inşallah atalım diyoruz."

"Milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullanan Erdoğan, vefat eden vatandaşların ailelerine sabır diledi.

Erdoğan'a, incelemeleri sırasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki bakanlar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralananları hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6,8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından, beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçti.

Yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Recep Tayyip Erdoğan, hastane çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Erdoğan, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek'in cenaze törenine katıldı.

Deprem sonrası incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze törenine katılmak için Mevlana Camisine geçti. Erdoğan, burada Civelek ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazın ardından Erdoğan, "Rabbim mekanlarını cennet eylesin, cennetinde bizleri buluştursun." ifadesini kullandı.

Bu tür afetlerin büyük bir imtihan olduğuna işaret eden Erdoğan, "Böyle bir imtihanı milletçe biz hep sabırla eda etmiş bir milletiz. Bu konuda Müslüman olmanın, bu noktada teslimiyetin hep en güzel örneklerini vermişiz." diye konuştu.

Daha önce, Bingöl, Van, Simav, Düzce, Sakarya ve Bolu gibi depremlerin yaşandığını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Şimdi yine bir imtihandayız. Elaziz, malum Erzincan'la komşu ve Erzincan'da da ne tür depremler yaşadığımızı hep biliyorsunuz. Şunu özellikle ifade etmek isterim; biz hakkında surenin de bulunduğu bu deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini hep verdik, veriyoruz. Şimdi de böyle bir imtihanla karşı karşıyayız. Az önce Diyanet İşleri Başkanımız bunu kıyametin adeta bir tefsiri olarak, yani insanın ölümünün bir küçük kıyamet olduğunu bilenlerdeniz ve bunu böylece yaşadık."

"Bu kardeşlerimiz, inanıyorum ki Rabbimin cennet müjdesine kavuşanlardan." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sabi, zaten o günahsız. Anne hakeza öyle. Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek ve bunun yanında da tabii ki bu enkazları kaldırarak, bir diğer taraftan da inşallah gerek köylerde gerek mahallelerdeki bu yıkımların yerine de süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp, yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de aç, açıkta inşallah bırakmayacağız. Ben sizden şunu rica ediyorum; hiç dedikodulara kulak asmayın. Kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın. Bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız ve bu millete hizmet etmenin ne denli ecri büyük bir şeref olduğunu bilenlerdeniz."

Erdoğan, konuşmasının sonunda vefat eden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, ruhlarına Fatiha okunmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, beraberindekilerle tabuta omuz verdi.

Cenazede TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da hazır bulundu.