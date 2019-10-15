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15.10.2019 - 23:23 | | AA

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca Barış Pınarı Harekatı'nın terörle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etti.

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