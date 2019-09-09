Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Yeni eğitim öğretim yılı ülkemize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun.

Yeni eğitim öğretim yılının açılış törenini Türkiye'nin en başarılı en köklü okullarından birisi olan Atatürk Fen Lisesi'nde gerçekleştiriyoruz.

Üzerimde hakkı olan kendi öğretmenlerimi de bir kez daha saygıyla anıyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Bölücü örgütün haince katlettiği tüm eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum. Tüm öğretmenlerimize hizmetleri ve sabırları için teşekkür ediyorum.

Eğitimin tüm kademelerinde toplam 12 bin 640 yeni dersliği kazandırıyoruz. Bugün 716 okulumuzun resmi açılışını yapıyoruz.

Demokrasiden ekonomiye, altyapıdan turizme uzanan geniş bir yelpazede Türkiye'nin son 17 yılı reform ve kalkınma odaklı bir anlayışla ülkemizin çehresinin değiştiği bir dönemdir.

Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanımızın yolcu sayısı 30 milyonu aştı.

Sorunlarımızı halının altına süpürme hatasının içine düşmedik. Cesaretle yüzleştik. Böyle gitmeyecek deyip kararlı adımlar attık.

Tarihimizin en güçlü reformlarına imza atarak, bütçede aslan payını eğitim-öğretime ayırdık.

Kalavalık sınıfları tamamen kaldırdık. Ben 75 kişilik sınıfta okudum. 100 kişiyi aşan sınıflar vardı. Şimdi 30 öğrenci ve altı çoğunlukla.

Eğitim alt yapısını yeni baştan inşa ettik. Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesini 7,5 milyar liradan 114 milyar liraya yükselttik.

Meslek liselerine ikinci sınıf muamelesi yapan katsayı sistemine son verdik.

İnsanlarımızın medeniyet ve kültür değerlerini hor gören ideolojik unsurları ders kitaplarından ayıkladık. Okullarımızın teknolojik alt yapısını yeniledik. 1,5 milyon tablet bilgiyasarı öğrenci ve öğretmenlerimize dağıttık. 432 bin 288 sınıfın tamamına etkileşimli tahtalar yaptık. Son 17 yılda 632 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik.