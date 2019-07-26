Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bundan sonraki ilk seçim 2023 haziranında yapılacak. Bu tarihe kadar her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına, kurulduğu günkü heyecanı ile ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız.

Siyasi partiler özellikle AK Parti bir hizmet kapısıdır. Partimizin kapısı millete hizmete tabi olan herkese sonuna kadar açıktır.

İhtirasları veya kifayetsizlikleri yüzünden yollarını kaybedenleri kenara bırakırsak, siyasette bir nesil yetiştirdik.

Mayası sağlam olunca hamdolsun ortaya çıkan kadro da inançlı, ahlaklı, birikimli, verimli, kaliteli oluyor. Bu parti, inşallah önümüzdeki çeyrek asırda da yarım asırda da ülkemize ve milletimize hizmet edecektir.

Kendi teşkilatına vefa göstermeyen milletine de vefa göstermez.

AK Parti Türkiye'nin partisidir, birikimi Türkiye birikimidir. Türkiye'yi demokrasiden ekonomiye kadar her alanda kendi ayakları üzerinde bir ülke haline getirmeye çalıştık.

"MUTLAKA ULAŞMANIZI İSTİYORUM"

Hiç vakit kaybetmeden şehirlerinize döner dönmez 2001'den bu yana kadar partimize gönül vermiş kardeşlerimize mutlaka ulaşmanızı istiyorum.

AK Parti sırça köşklerde siyaset yapan, halka tepeden bakan siyasetçilerin yeri değildir. Aksini düşünen varsa yanlış yerde olduğunu bilmelidir.

Hiç şüphe yok ki Allah doğruların yardımcısıdır.

Altyapı ve ulaşım sorunlarını tüm şehirlerimizde tamamen çözme taahhüdünde bulunduk.