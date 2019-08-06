Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Eski dönemin kalıpları ile günümüzü değerlendirmek mümkün değil. Dünya diplomaside büyük bir dönüşümden geçiyor. Bireylerle şirketlerle toplumlarla beraber devletler de zamanın ruhunu iyi okuması politikalarını da buna göre belirlemesi gerekiyor. Siyasi ve ekonomik kırılganlıkları dikkate aldığımızda aslında sistemden ziyade sistemsizlikle karşı karşıya kaldığımızı söylemek durumundayız.

Uluslararası toplum geleceğini tehdit eden temel problemlere kalıcı çözümler üretme kabiliyetini giderek kaybediyor. Ticaret savaşlarını da sistemsizliğin bir parçası olarak görüyorum.

Küresel güvenlikle görevli müesseseler artın bunu sağlayamıyor.

1 milyara yakın insan aç olarak yatağa girerken, bir tarafta israf hakim ise terör örgütlerine yönelik çifte standart giderek yaygınlaşıyorsa burada arızalı bir durum var demektir.

Vicdanı olmayanın ne ahlakı, ne kutsalı, ne ekseni ne de rotası olur. Biz kolay olanın değil zorun tarafındayız. Tribünlerden seyreden değil, hadiselerin için yer alan yönlendiren aktörler olmalıyız.

Türkiye sadece kendi geleceği için değil, bölgesi için de insiyatif almak zorundadır. Gerektiğinde güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız.

NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz.

FIRAT'IN DOĞUSUNA OLASI HAREKAT

Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak ülkemizin en öncelikli meselesidir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz. Türkiye'nin güvenliği NATO'nun ve tüm bölgemizin güvenliği demektir.

TÜRKİYE'NİN S-400 ALIM SÜRECİ

S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın. S-400 konusunun Türkiye için kriz haline dönüştürülmesini iyi niyetli olarak görmüyoruz. Ülkemizi S-400 tercihine zorlayan, müttefiklerimizin anlaşmaz tavrıdır.

Trump'ın doğru yaklaşımını sürdürerek S-400 konusunun ilişkilerimizi esir almasına izin vermeyeceğini umuyorum.

Türkiye'nin AB üyeliği birkaç üyenin ihtiraslarına kurban edilmemelidir.

Suriyeli sığınmacılarla ilgili ülkemize verilen sözler yerine getirilmedi.

Türk Akım projesinde artık sona geldik. Akkuyu Santrali'nin yapımı da planlandığı şekilde yürüyor.

"PKK DENİLEN ÇIBANBAŞI"

Musul ve Basra'daki başkonsoloslukları yakında yeniden açacağız. Irak halkının en sıkıntılı dönemlerinde yanında olarak kara gün dostu olduğumuzu ispat ettik. PKK denilen çıbanbaşını Irak topraklarından çıkartıp atmakta kararlıyız.

FİLİSTİN VE KUDÜS

Filistin meselesi bölgemizin kanayan yarası olmaya devam ediyor. İsrail'in işgal ve yıkım politikasının yanı sıra bazı dış aktörlerin müdahaleleriyle barış ortamı baltalanıyor. Türkiye olarak Filistin meselesinde adaleti sağlamaya devam edeceğiz.

Başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin tanınması artık bir tercih değil zorunluluktur. Kudüs'ü işgalcilerin insafına asla terk etmeyeceğiz.

1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması ve tanınması artık bir tercih değil mecburiyettir.

DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz'de gaz ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız. Ülkemizin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını koruyacağız. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de istikrar ancak Türkiye ve KKTC'nin haklarının korunmasıyla mümkündür.

Yeniden Asya adıyla bir açılım politikasını hayata geçireceğiz.

Balkanlarda istikrarı, refahı kararlılıkla destekleyeceğiz.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ

Pakistan Başbakanı ile görüştüm. Hindistan Başbakanı ile de görüşerek gerilimin azalması için çaba harcayacağız.

DEAŞ ile nasıl mücadele ediliyorsa PYD, FETÖ, Neonazi ile aynı şekilde mücadele edilmelidir. Irkçı saldırıların önlenmesi ve faillerin bulunması için her türlü çabayı göstermeliyiz.

Türk toplumunun dil, din ve kültürümüzden uzaklaşmadan eşit vatandaşlar olarak, asimile olmadan entegre olmaları çok önemli.

Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin mahkeme salonunda 25 dakika kıvranarak ölmesine seyirci olan bir dünya, bizim dünyamız olamaz.

Mursi'nin ölümü ve Kaşıkçı cinayeti uluslararası toplum için bir turnosol kağıdıdır.

Cemal Kaşıkçı davasında da adaletin tecellisi için çalışıyoruz. Kaşıkçı cinayetinin tüm sorumluları adalete hesap vermeden mahşeri vicdan rahatlamayacaktır.

Biz ilkeli duruyoruz. Sadece haktan ve adaletten yana duruyoruz.