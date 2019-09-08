Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İETT’de şu anda sakallılarla uğraşmaya başladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen “Önder İmam Hatipliler Buluşması”nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atılıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Taksim'de 12-13 ağacın yeri değiştiriliyor diye kıyametler koparanlar...Ormanlarımız yakıldı. PKK bu ormanların yakılışını üstlendi mi, üstlendi. Peki bu ormanların yakılışını üstlenen PKK'ya karşı acaba şu anda çevre dostları niçin kalkıp da bunlara karşı 'Durun' demiyorlar? Dürüst değiller, samimi değiller." dedi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemle ilgili Erdoğan, "O anaların yanındayız, devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu terör örgütü kaçacak biz kovalayacağız. Er veya geç bu işin de hesabını soracağız." dedi.

Erdoğan, "Bu millet bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların yaşanmasına izin vermez." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ciğerpareleri dağa kaçırılan anaların direnişi, Kandil'deki kan tüccarlarına diz çöktürecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Biz de bu yapıyı öksüz bırakmamak için çalıştık. Bu okulları üç beş kendini bilmezin insafına terk edemezdik. Üstlendiğimiz tüm görevlerde imam hatipli yetişmesine önem gösterdik.

Biz bu okullarda mücadeleyi, sabrı, dirayeti, cesareti öğrendik. Ahlakı dayanışmayı sadece varlıkta değil yoklukta bile ekmeğimizi paylaşmayı öğrendik.

Belli çevrelerde imam hatip hazımsızlığı nüksediyor. İmam hatiplere yönelik tacizlerin arttığı bir dönemde bu buluşmanın anlamlı olduğunu düşünüyorum.

İmam hatiplere ve gönüllü kuruluşlarımıza yönelik tacizlere arttığı son günü bu bu anlamlı.

El değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atılıyor. Kuruluşlarımıza itibar suikastı düzenleniyor.

Seçim döneminde takılan özgürlük maskesi bugün yerini baskıya, faşizmi aratmayan tahammülsüzlüğe bıraktı. Seçim öncesi hiç kimsenin ekmeğiyle aşıyla oynamayacağız diyenler şimdiden binlerce kişiyi kapı dışarı etti. İnanç özgürlüğünden bahsedenler milletin saçıyla sakalıyla uğraşıyorlar.

Cumartesi anneleri için Galatasaray'a gidenler Diyarbakır Belediyesi önünde evlatları dağa kaçırılan annelerin yanına neden gitmiyorlar? Biz Diyarbakır'daki il başkanlığının önündeki o anaların yanındayız. Devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz, takipçisiyiz. Bu işin arkasını bırakmayacağız. Bu terör örgütü kaçacak biz kovalayacağız. Er ya da geç biz bunun hesabını soracağız.

Modern Türkiye'nin tarihi azgın azınlığın çoğunluğu sindirmeye yönelik tacizleriyle doludur. Batılılaşma adına yapılanlar milletimizin hafızasında derin yaralar açmıştır. Tek partili yılları sorduğunuzda alacağınız cevap, yokluk ve yolsuzluktur.

"CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN ÇIKTI"

Onların gassal diye düşündüklerinden Cumhurbaşkanı çıktı, Başbakan çıktı. Başörtülü kızlarımıza hakaret ettiler. Anadolu'nun zeki çocuklarının okuyup diplomat olmasına tahammül edemediler. Bu ülkede insanlar, sakalından ve kılık-kıyafetinden dolayı polis tarafından sokaklardan toplandı. Başörtülüden hakim, savcı, doktor olamaz dediler. Onların kabul edemediği bu makamların hepsine imam hatip mezunları da geldi.

Her defasında Hakk'ın ve halkın iradesi yendi. Bin kere mazlum olmak bir kere zalim olmaktan iyidir.

Milletin kurumlarıyla, milletin değerleriyle kavga edenler bugün de kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacak. Bu millet kendi kurumlarına sahip çıkacaktır.

Milletimizin ruh köküyle bağını tekrar güçlendirmesine kimse mani olamaz. Bu millet yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların yaşanmasına izin vermeyecektir. Türkiye'de 3 Kasım 2002 tarihi itibariyle vesayetin kapısı tekrar açılmamak üzere kapanmıştır.

Milletimiz dişinden tırnağından artırdıklarıyla gönüllü teşekküllerimizi desteklemeyi sürdürecektir.

"DİYARBAKIRLI CESUR ANALAR, KANDİL'DEKİ KAN TÜCCARLARINA DİZ ÇÖKTÜRECEKTİR"

İstikbal 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi vatanı ezanı uğrunda şehadeti gözle alan yiğitlerindir. Diyarbakırlı cesur analar, Kandil'deki kan tüccarlarına diz çöktürecektir. İmam hatip neslinden beklentim ve beklentimiz çok.

Artık katsayı gibi ucubelerle uğraşmak zorunda değiliz. Evlatlarımızın geleceğin dünyasına hazırlıklı şekilde yetişirken kökleriyle bağlarını da güçlü tutmaları gerekiyor.

İmam hatip liselerinini oranı yüzde 18'e yükseldi. Öğrencilerin de oranı yüzde 14'ü buldu.