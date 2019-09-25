Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

(Pakistan'daki deprem)

Türkiye olarak ihtiyaç duymanız halinde her türlü yardıma hazırız.

Nefret söylemi küresel olarak yükselişte olan İslam düşmanlığının en yaygın aracı. Sosyal medya, TV programları ve siyasetçi söylemleriyle normalleştiriliyor.

Günümüzde nefret söylemine, kutsal değerlere hakarete en fazla maruz kalanlar müslümanlardır.

Christchurch, Müslümanları hedef alan ne ilk ne de son saldırıdır. Yaşanan terör eyleminden sonra örnek tutum sergileyen Yeni Zelanda halkına teşekkür ediyorum.

Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan nefret söylemini bir kez daha buradan lanetliyorum. Nefret söylemi, fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalı.

Irkçı eylemlere, kutsal değerlere en fazla hakarete maruz kalanlar ne yazık ki Müslümanlar. Bu soruna gözlerimizi yumamayız. Müslümanların iş yerleri evleri, ibadethaneleri hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların hedefi oluyor. Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için tacize uğruyor.

"BÖYLE BİR SAÇMALIK OLABİLİR Mİ?"

Mevzuattaki boşluklar düzeltilmeli. Nefret söylemi fikir özgürlüğü sınıfına asla alınmamalıdır. Son dönemde özellikle Hindistan'da Keşmir olaylarıyla bütünleşen bir dönemde, sadece inek eti yedikleri için ölüme mahkum edilen Müslüman gençlerin haklarını nasıl savunur hale geleceğiz? Sen nasıl inek eti yersin? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Onlara mı soracağız? Herkesin herhalde vejeteryan olması beklenemez. Benim inancımın gereği bu değil. Ben senin inancına saygı duyuyorum, sen bana neden duyuyorsun? Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var. Biz bunlara müdahale etmiyoruz. Onun inancının gereği odur, yiyebilir.

Hindistan'da Azad Keşmir adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş durumda.

Cehaletten beslenen nefret söylemiyle mücadelenin ilk adımı eğitimdir.

Azad Keşmir'deki durum pek hayra alamet değil. BM ve İİT gibi kurumların çatısı altındaki girişimleri somutlaştırmalıyız. Türkiye olarak yükselen İslam düşmanlığı be nefret söylemi gibi konulardaki girişimlere öncülük etmeyi sürdüreceğiz. BM bünyesinde nefret söylemine maruz kalanlar şikayetlerini iletebilecekleri platform kurulmasını istiyoruz.

Bizim dinimize kimse islamcı terör, islami terör yakıştırmasını yapamaz.

Arapça'da 'sim' kelimesi 'barış' kelimesinden gelmektedir. Dolayısıyla İslam bir barış dinidir. İslam'ı terörle bir araya getirmek iftirdır, ahlaksızlıktır.

İslam kelimesinde 'sim' barış kelimesi anlamına gelir.

Cammu Keşmir'de olanları Filistin'de yaşananlara benzetiyorum.