Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Görüşmede Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye’deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti.