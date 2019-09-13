Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayı daha da artacak diye düşünüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bildiğiniz gibi olay dün gece vuku buldu. Ve bu olayda ilk etapta 4 daha sonra oradaki şehitlerimizin sayısı 7’ye yükseldi. Allah yaralılarımıza şifalar şehitlerimize rahmet eylesin. Valimizden anbean bilgileri aldık ve şehit ailelerinin 4'üyle görüşme fırsatım oldu. Onlar da "Bunlar bizi yıldıramaz" diyor. Terörle mücadelenin bu seviyede olduğu bir dönemde bu olaylar bizi yıldıramaz.

Bir çılgınlık bunlarda söz konusu. Ama ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Ve sonunda biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu işten galip geleceğiz. Ve şu anda da bildiğiniz gibi gerek HDP İlçe Başkanı, gerekse Belediye Fen İşleri şimdilik ilk etapta bunlar alındı. Ve daha başkaları da alınıyor, alınacak diye düşünüyorum.

-Amerika ile yaptığımız bazı görüşmeler var.

Görüşmeler neticesinde varılan bazı noktalar var. şu anda karşılıklı olarak helikopterlerimiz hep birlikte bölgede lojistik olarak bir hava harekatı yürütüyorlar. Bu yeterli mi? Değil. Çünkü burada terör örgütü PYD YPG bunlara karşı Amerika’nın tavrını çok önemsiyoruz. İstediğimiz tavır var mı şu anda? Henüz yok.

-Annelerin duruşu sıradan bir olay değil.

Canı yanan anneler. Anneler evlat acısını çok iyi bilir. Ben analara şunu söylüyorum. Biz devlet olarak yanınızdayız ve süreci biz de takip ediyoruz. PKK ve siyasi uzantısı HDP, bu işi meclise taşıyarak kendilerini meşrulaştırmasına kusura bakmasınlar izin vermeyiz. Biz mücadele sürecini devam ettiriyoruz.

Diyarbakır’da, Süleyman bey onları ziyaret edecek. Ve bu sabah kendisiyle onu da görüştük. Bu arada da peyderpey sayı artıyor, daha da artacak diye düşünüyorum.