Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ın yanındakiler talimata uymuş değiller

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur." diye konuştu.

Erdoğan, "AK Parti'ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil, temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. Bu bakımdan verdiğimiz mücadele kendimiz için değil, milletimiz adınadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur, AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık, AK Parti'nin zayıflaması demek Allah göstermesin, Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, sistem tartışmalarına yönelik, "Şimdi birileri 'bunu değiştirelim.' Neyi değiştiriyorsun? Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor. İstanbul'da da yönetiyor, Ankara'da da açık ara yönetiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Partinin girdiği tüm milletvekili ve mahalli idareler seçimlerindeki genel seviyesinin gerisine düşmedik." ifadelerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

(AK Parti kampı)

Biz milletimize sürekli olarak hakikatı anlatmazsan yalan ve iftira dalgası her tarafı işgal eder. Milletvekillerimizden kampta verilen mesajları her platformda anlatmalarını bekliyorum.

Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar. Yapmamız gereken işimize bakmak. AK Parti'ye saldırılanların hedefi temsil ettiğimiz değerleri tümden yıkmaktır. İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur; AK Parti ne kadar güçlü olursa Türkiye de o kadar güçlüdür.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması bu dönemde verdiğimiz mücadelenin başarısına bağlıdır. Biz sıradan bir parti değiliz. Bu hareket bir davadır, bizler dava arkadaşıyız. Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur.

Birileri yüzde 50+1'i değiştirelim diyor, neyi değiştiriyorsunuz? Bu millet yüzde 51 buçukla bu yeni sistemi onaylamış. Neyi, kime söylüyorsun. Biz millete sorduk. Sen egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu kabul etmiyorsun ki, dağdakilerle omuz omuza gezersin sonra seçim kazandık dersin. Seçimlerin en tartışmalı bölgeleri kuşkusuz Ankara ve İstanbul seçimleriydi. Cumhur İttfakı İstanbul'da da Ankara'da da belediye meclisini açık ara yönetiyor. Bunu gündemde tutmamız gerekiyor.

Ortada asla bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce kendimize, sonra milletimize anlatacağız. Bugün yapmamız gereken geçmişten aldığımız dersler ışığında yürümektir. Biz her zaman geleceğe bakan bir parti olduk.

Türkiye gelecek yarım asrın belirleyicisi olacak bir dönem yaşıyor. Saldırılar milletimizi yıkamadı ama yordu. Ne vesayetçilere, ne terör örgütlerine eylaah etmedik. Eski Türkiye'yi diledikleri gibi hırpalamayı alışkanlık haline getirenler hala aynı hevesteler.

Birlik için, dirlik için, kardeşlik için yeniden yollara düşme vaktidir.

Mümkün olduğu kadar kucaklayıcı, pozitif bir gündem izlemeye çalışıyoruz. Birileri sürekli yalanları ile bu iklimi zehirlemeye çalışsa da kendilerini mecbur kalmadıkça muhatap almadık, almayacağız. Saldırıların en büyük cevabın icraatlarımız olduğunu biliyoruz. Kin ve nefret kokan sözlerle değil eserlerimizle bu kifayetsiz muhterislerin gerçek yüzlerini milletimize gösterme yoluna gittik.

AK Parti milletimizi tek umudu olma vasfını koruyor. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bu ülkeye en büyük hizmetleri AK Parti getirmiştir. Bundan sonra yapılacakları da yine AK Parti yapacaktır. Önümüzdeki dönemi en iyi şekilde değerlendirirsek, bizi gelecekte daha iyi büyük başarılar bekliyor.

(Güvenli bölge)

Trump, dediğimiz noktaya geldi ve Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama Sayın Trump'ın yanındakiler talimata uymuş değiller.

Irak üzerinden buralara gelen 30 bin TIR kime geliyor, ne için geliyor? Bunun hesabını sormak bizim hakkımızdır. Zaferle değil seferle mükellefiz. İnşallah zaferlerimizden de şüphe duymuyoruz.