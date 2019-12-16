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16.12.2019 - 14:48 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cenevre'de coşkulu karşılama

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel Mülteci Forumu"na katılmak için İsviçre'nin Cenevre kentine ulaştı. Erdoğan'ı gurbetçilersevgi gösterileriyle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Örgütü (UNHCR) ile İsviçre hükümetinin ortaklaşa ev sahipliğinde, Türkiye'nin eş başkanlığında Cenevre Milletler Sarayı'nda düzenlenecek "1'inci Küresel Mülteci Forumu" ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen karma resim ve fotoğraf sergisinin açılışına katılacak.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cenevre'de coşkulu karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cenevre'de coşkulu karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cenevre'de coşkulu karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cenevre'de coşkulu karşılama
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da kente ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCenevre Havalimanı'nda, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi ve İsviçre Temsilcisi Murat Şahin ile diğer yetkililer karşıladı.

OTEL ÖNÜNDE SEVGİ GÖSTERİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de havaalanından konaklayacağı Four Seasons Otel'e geçti.

Otel önünde toplanan Türkler, Erdoğan'ın gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu. Vatandaşlar aynı zamanda üzerinde Erdoğan'ın portresinin olduğu, "Ölümüne seninleyiz Reis" ve "Dik dur eğilme bu millet seninle" yazılı pankartlar taşıdı.

Erdoğan da aracından inerek, kendisini bekleyenleri selamladı.

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