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09.09.2019 - 18:28| AA

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 büyükşehir belediye başkanına davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanına davetine ilişkin, "Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan'ın güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar." dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 büyükşehir belediye başkanına davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü tüm büyükşehir belediye başkanlarıyla Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Toplantı için parti ayrımı yapmadan tüm büyükşehir belediye başkanlarına davet gittiği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU: BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ DA KATILACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanına davetine ilişkin, "Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan'ın güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar." dedi.

Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesince yaptırılan Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi'nin açılış törenine katıldı.

Alandan ayrılan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davetine ilişkin sorusuna, "Güzel... Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan'ın güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar." yanıtını verdi.

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