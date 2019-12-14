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14.12.2019 - 22:17 | | AA

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdulmecid Tebbun'a tebrik

Son dakika bilgisine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak tebrik etti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdulmecid Tebbun'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erdoğan, Tebbun'u tebrik etti ve görevinde başarı diledi.

    7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
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