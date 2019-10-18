Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli bölgeye 1 ila 2 milyon arasında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü planlıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Halen ülkemizdeki 3,6 milyon Suriyeli'den 350 bini PKK/YPG'nin işgali altındaki yerlerden gelen Kürtlerden oluşuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kısa sürede birkaç noktadan 30 kilometre derinliğe ulaşınca bir anda ABD ve Avrupa başta olmak üzere bir takım ülkelerin tavrı değişti."

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan, "Sanıyorum ilk bir - iki gün, Türkiye'nin böyle bir başarı gösteremeyeceğini düşündükleri için nispeten düşük tepki koymuşlardır. Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca tepkiler akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir düzeye yükseldi." dedi.

"Barış Pınarı Harekatı bir anlık oluşum değildir. Bunun hazırlığı geriye doğru gittiğimizde 3, 4 yılı, 5 yılı bulmaktadır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan saygısını her fırsatta ifade eden bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye her bakımdan, dünyada örneğine az rastlanacak titizlikte bir harekat yürütmüştür." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Beşar Esed ile ailecek görüşecek kadar yakınlığa sahiptik.

Suriye nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan 12 milyon kişi evinden olurken 6 milyon kişi de ülke dışına çıkmıştır. 4 milyona yakını Türkiye'ye geldi.

3 binin üzerindeki DEAŞ'lıyı El Bab'da etkisiz hale getirdik. Suriye'deki DEAŞ unsurlarıyla en etkili ve en sonuç alıcı mücadeleyi Türkiye yürüttü. Amerika, Türkiye yerine PKK/YPG terör örgütü ile bu işi yürütmeyi tercih etti. ABD'ye tüm ikazlarımıza rağmen bu konuda beklediğimiz adımlar atılmadı. Bize de kendi göbeğimizi kesmekten başka çare kalmadı.

Barış Pınarı'nın 2 temel amacı var. İlk amacı PKK/YPG terör örgütünü sınırlarımızdan uzaklaştırmaktır. İkincisi sığınmacıların geri dönüşünü sağlamaktır. Daha önce terörde temizlediğimiz toplam 4 bin kilometrekarelik alana 365 bin mültecinin dönüşünü sağlamıştık.

Barış Pınarı Harekatı bir günlük oluşum değildir. Hazırlığı 3-4 yılı bulmaktadır. Gelişmeler anlık olmamıştır. Bir, iki günlük bir harekat değildir. Harekattan bir gece önce Trump'la telefonda harekata başlayacağımızı söyledim.

Türk ordusu kısa sürede 30 km. derinliğe ulaşınca kısa sürede başarı sağlayınca ABD ve Avrupa ülkelerinin tavrı bir anda değişti.

Bu ikiyüzlülüğü tarihe kara bir not olarak düştüğünün bilinmesini istiyorum.

Etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 750'yi buldu. Teröristlerin 1801 havan saldırısında 20 sivilimizi şehit verdik. Türkiye Cumhuriyeti bir NATO devletidir. BNu terör örgütleri ne zaman NATO'ya üye oldular, ben bunu bilmiyorum.

Küstahça terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyenler sivil kayıpların asıl sorumlusudur.

Barış Pınar Harekatı'nda dün akşamdan başlamak üzere 120 saat ara verdik. Bu arada teröristlerin ellerindeki silahlar toplanacak. kurdukları tuzaklar imha edilecek ve oluşturduğumuz güvenli bölgeden çıkacak. Kontrol Türk Silahlı Kuvvetleri'n olacak.

Güvenlik güçlerimiz bu işler bitene kadar güvenli bölgeden ayrılmayacak.

(Trump'ın mektubu)

Trump'ın nezaketle bağdaşmayamektubunu elbette unutmadık. Ama karşılıklı sevgi ve saygımız nedeniyle bunları günbdemde tutmamız gerekiyor. Vakti saati geldiğinde bu konuda da gereken yapılacak.

ABD salı akşamına kadar sözlerini tutarsa güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır. Aksi halde harekat kaldığı yerden devam edecek. Amacımız Rusya ile makul bir anlaşmadır. Şartımız rejimin olduğu yerlerden PKK/YPG'nin temizlenmesidir. Münbiç'in rejim tarafından kontrol edilmesi bizim için rahatsızlık sebebi değildir.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlandığında her yer bu ülkenin meşru hükümetine geçecektir.