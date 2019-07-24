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24.07.2019 - 11:39| AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve Suriye açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu  Akdeniz'de ve Suriye'nin kuzeyinde attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs  Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça  ortaya koymuştur. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir. Vatandaşlarının huzur ve güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre  Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla  bir mesaj yayımladı.

"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senedi olan Lozan Barış  Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu  yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, bu yılın aynı zamanda İstiklal  mücadelesinin başlangıcının da 100'üncü yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Dünyanın en güçlü ordularına karşı verdiğimiz Milli Mücadele,  ülkemizin bağımsızlık belgesi olan Lozan Antlaşması'yla taçlanmıştır. Türkiye  Cumhuriyeti, bir asır önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının huzur ve güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek  güce ve kararlılığa sahiptir.

Son dönemde Doğu Akdeniz'de ve Suriye'nin kuzeyinde attığımız adımlar,  milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki  hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi  Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir. Bu düşüncelerle Lozan Barış  Antlaşması’nın 96'ncı yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i  ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve  minnetle yad ediyorum."

 

 

 

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