Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bizim istediğimiz noktada değil

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

(İdlib'deki gelişmeler)

İdlib'le ilgili gelişmelerde 'bizim istediğimiz noktadadır' dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil.

Tüm önlemleri almış durumdayız. 12 gözlem kulemiz teyakkuz halinde.

Alanı biraz daha daraltma durumları oldu.

İdlib'de 9 ve 10 nolu gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Sayın Putin'le yaptığımız görüşme sonrası gerekli uyarılar yapıldı.

ABD ile güvenli bölge mutabakatı)

20 mil konusunda Amerikalı heyetin biraz daha daraltma gibi bir durumları oldu. Arkadaşlarımız bu konuda geçici de olsa mutabakat sağladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurul'da Trump'la görüşeceğiz. BM Genel Kurulu'nda Sayın Trump'la bir araya geleceğiz. Orada da yine bu konuları ele alacağız.

(Su-57 uçağı alınacak mı?)

Bakanlıklarımız muhataplarıyla görüşmeyi sürdürüyor. Karşılıklı birçok alışveriş olabilir. F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız.

(Yeni parti iddiaları)

Partimizden ayrılıp CHP'de sığıntı olanlar oldu. Geçmişte bunları yaşadık. Bunlar bizim derdimiz değil Biz AK Parti olarak şuanda tarih yazarak devam ederiz. AK Parti ulusal olmaktan uluslararası olmuş bir partidir.

(Davutoğlu'nun açıklamaları)

Söyleyecekleri ne varsa söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarındakini ortaya dökmelerinde fayda var.

(İdam tartışmaları)

Parlamentomuz bu konuyla ilgili bakın dünya demiyorum, kalkar da idam konusunda kararını verirse bunun geleceği yer neresi Cumhurbaşkanlığı. Ben bunu onaylarım, hiç düşünmem. Bu konuda vicdanım da rahattır. Çünkü yavrusunun gözleri önünde öldürülen bir anneyi ağırlaştırılmış müebbetle, müebbetle onun hakkı ödenmez.''