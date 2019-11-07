Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir." dedi.

"TERÖRİSTLERİN HAMİLİĞİNİ YAPANLARI UNUTMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi karşısına almak pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri unutmayacağız." diye konuştu.

Türkiye'yi yurt dışında temsil eden sporcuların, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye olarak UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

"UEFA'NIN BİR AN ÖNCE BU YANLIŞTAN DÖNMESİ GEREKİYOR"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor. Bu da UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor. Yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor. Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış nitelemesi çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur."

Erdoğan, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin, "YPG/PYD, DEAŞ, PKK, bunların buradan çekildiği veya çekileceği sözünü 120 saat içinde bize verenler, şu anda bunu gerçekleştirmiş değil." dedi.

"TERÖRİSTLER SURİYE MİLLİ ORDUSU'NA SALDIRIYOR"

Şu anda teröristlerin Suriye Milli Ordusu'na saldırdığını dile getiren Erdoğan, "Bu sabah 11 şehit var. Tabii karşı tarafta da ondan çok daha fazlası öldürüldü." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

(Türkiye-Macaristan ilişkileri)

Yeni işbirliği adımlarını değerlendireceğiz. 10 anlaşma imzalanacak. Ekonomik ve ticari ilişkileri görüşeceğiz.

(Barış Pınarı Harekatı)

Ülkemiz Barış Pınarı Harekatı ile 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir.

(Türk sporcuların asker selamıyla sevincine soruşturma)

Açık söylüyorum sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır. UEFA sporcularımıza yönelik kararlarına baksın. Millilerimiz eve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrı reddediyoruz.

Bizim sporcularımızın kalkıpta mehmetçiğe selam durması en doğal hakkıdır. Bunun Macron'un bir sporcusu Macron'un karşısında yaptığı zaman herhangi bir müeyyide işletmiyorsunuz. Siyasete sporu iç içe getirirseniz bu kabul edilemez. UEFA kararından bir an önce dönmeli.

(Bahçeli'nin Erdoğan'a destek mesajı)

Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Gün beraber olma günüdür.

(ABD Başkanı Trump ile yapılan telefon görüşmesi)

ABD'ye gidilmesi mi gidilmemesi mi faydalı ekibimle değerlendirdim. Dün akşamki telefon görüşmesinden sonra gitme kararı verdik. Bizim için en önemli hüküm istişareye önem vermek. Şuanda yaptığımız ziyaret çok farklı bir dönemde yapıyoruz. Nedir bu dönem... Barış Pınarı Harekatı'nın olduğu bir dönemde yapıyoruz.

Tabi şimdi bu görüşmeleri yaparken bir taraftan malum YPG/PYD, DEAŞ, PKK bütün bunların buradan çekildiğini, çekileceğinin sözünü 120 saat içerisinde bize sözünü verenler şuanda bunu gerçekleştirmiş değil. Tüm teröristlerin çıkılması kaydına bağlı olarak bir mutabakat metnini görüşmüş ve onun üzerinde anlaşmıştık. Şuan durum ne yazık ki böyle değil. Teröristler Suriye Milli Ordusu'na saldırıyor. Tabi SMO da onlara aynı şekilde saldırıyor. Bu sabah SMO da 11 şehit var.

(Bağdadi'nin aile üyelerinin yakalanması)

Olay ciddi boyutlara doğru gidiyor. Bağdadi'nin tüm yakın çevresi ülkemizi hedef aldı ve ülkemize yerleşmenin ve bulunmanın gayreti içerisinde. En son biliyorsunuz Azez'de eşinin ve çocuğunun yakalanması vardı. Ne karar vereceğiz bunu göreceğiz. Sorgulama kararlılıkla devam ediyor.

Sayı çift haneli rakama doğru gidiyor. Bakıyorsunuz bunun içinde tüm yakınlarının olduğunu görüyorsunuz. Bunları daha sonra her şey daha çok net hale gelsin... Net hale geldikten sonra bunların açıklamasını yapacağız. Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli.

(Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki)

Bay Kemal'in doğru söylediğine hiçbir zaman şahit oldunuz mu?

Türkiye'ye giriş yasağı konulan DEAŞ'lı sayısı 76 bin.Dünyada Türkiye kadar güçlü mücadele veren bir ikinci ülke yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ol, adil ol... Şuan ki Türkiye'nin DEAŞ'la mücadeleyi de takdir etmesini de bil.

ABD seyahatinde de bütün aldığımız mesafeyi sayın Trump'la da değerlendirme fırsatı bulacağız. Temennim odu ki artık bir netieceye kavuşturalım.