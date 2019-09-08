Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'da 'güvenli bölge' resti

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ABD ile Suriye'de Fırat'ın doğusunda kuracağı güvenli bölgeye ilişkin, "Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz. Güvenli Bölge için ABD ile görüşüyoruz ancak istediklerimizle onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgede yuvalanan terör örgütünü ortadan kaldırmayı hedeflerken ABD'nin terör örgütü ile Türkiye'yi aynı zeminde idare etmenin hesabını yaptığını söyleyen Erdoğan, "Eylül ayı bitmeden Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır." dedi.

Güvenli bölge konusunun 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle, göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş olmadığını belirten Erdoğan, "Orada 1 milyon kişiyi iskan edebilmek için şehirleri ve kırsalıyla tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ülkemizi Suriye ve Irak sınırları boyunca kuşatmak isteyen sinsi oyunu önemli ölçüde bozduk. Suriye sınırını büyük ölçüde güvenlik altına aldık.

Müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz.

Eğer destek verilmezse ülkemizdeki Suriyelilerin ve İdlib'dekilerin önünü alamayız.

1 milyon insanı iskan edebilmek için tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmeliyiz. Eylül ayı bitmeden fiilen güvenli bölgeyi başlatmış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çare kalmayacak. Terör örgütü ülkemizdeki milyonlarca Suriyeli kardeşimize güven vermiyor. Bu tecrübeyi Afrin'de de yaşadık.

Fırat'ın doğusunda Suriyeli kardeşlerimizle bir huzur ve güven alanı oluşturmakta kararlıyız. Bu mesele Türkiye için hayati bir sorundur.

Bizi bölmek parçalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

"GELECEK BİR ASIRIMIZ BUNA BAĞLI"

Sorunları kaşıyarak Türkiye'yi yeniden kendi içine kapatmaya çalışıyorlar. Milletimizin çok daha büyük desteğine ihtiyacımız olan bir sürece giriyoruz. Türkiye'nin şu anda verdiği mücadele o kadar önemli ki gelecek bir asırımız buna bağlıdır.

Bunun için ne kadar güç gerekiyorsa onu kullanmakta kararlıyız. Milletimizin zenginliği olarak gördüğümüz farklılıklarımıza saldırıyorlar. Türkiye’yi tekrar kendi içine kapatmak istiyorlar.

Bizde Sünnilik Alevilik diye bir ayrım var mı? Sünnisiyle Alevisiyle bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

FAİZ VE ENFLASYON MESAJI

Faizi de en kısa zamanda tek haneli rakama indiriyoruz, indireceğiz. Zaten tek haneli rakama indikten sonra enflasyon o da tek haneli rakamda bitmiş olacak.

Göreve geldiğimizde savunma sanayinin yüzde 20'si yerliydi. Şimdi yüzde 70'i yerli.

Nisan ayında S-400'ler Türkiye'ye yerleşmiş oluyor. Bu da gösteriyor ki Türkiye öyle yol geçen hanı değil. Şu an savaş uçaklarımızı üretmenin gayreti içindeyiz.

250 km menzili olan Som füzesini biz ürettik. Müttefiklerimiz bu füzeleri vermiyordu.

Cari dengemizde yıllık bazda fazla vermeye başladık.

Bugün Malatya'da toplam maliyeti 1 katrilyon 20 trilyon olan 109 eserin açılışını yapıyoruz. Bugüne kadar Malatya'ya 21 katrilyon yatırım yaptık.

Eski stadın yerini millet bahçesine dönüştürüyoruz. İhalesi yapıldı. Yakında inşası yapılacak.

Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan anneler HDP il teşkilatı önünde çocuklarını bekliyor. Ey PKK terör örgütünün desteklediği HDP, siz 14-15 yaşındaki çocukları kaçırmak suretiyle ne yapacağınızı zannediyorsunuz. Siz insanlıktan nasibinizi almamışsınız.