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29.12.2019 - 19:03 | | AA

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel ile Suriye ve Libya görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel ile Suriye ve Libya görüşmesi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

SOMALİLİ MEVKİDAŞINA DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile yaptığı telefon görüşmesinde, bombalı saldırı dolayısıyla taziyelerini iletti.

 

Babasını dövdü, kendisini eve kilitleyip yangın çıkardı!Kayseri’de, epilepsi hastası Adem Arslan (45), tartıştığı babası Niyazi Arslan'ı (67) döverek, evden dışarı çıkardı. Adem Arslan, daha sonra birlikte yaşadıkları evde yangın çıkararak, kendisini de içeri kilitledi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evden baygın kurtarılan Arslan, hastaneye kaldırıldı.
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