Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel ile Suriye ve Libya görüşmesi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

SOMALİLİ MEVKİDAŞINA DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile yaptığı telefon görüşmesinde, bombalı saldırı dolayısıyla taziyelerini iletti.