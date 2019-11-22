Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: Talimatı verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



- Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesine yönelik bir çalışma yapılması için talimatı verdim.



- 1200 vatandaşımıza istihdam sağlayacağız.



- Projemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.



- 10 köye içme suyu için kuyu açıyoruz.



- Kiraz'a hayvan barınağı kazandırıyoruz. Gerekli görüşmeler yapıldı.



- Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz. İnlerine girdik



- Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin güneyinde neler yaptığımızı takip ediyorsunuz.



- YPG'ye 33 bin TIR silah verildi. Şimdi onları bulduk, topluyoruz.







