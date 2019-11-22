22.11.2019 - 19:44 |
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: Talimatı verdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in Kiraz ilçesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesine yönelik bir çalışma yapılması için talimatı verdim." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
- Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesine yönelik bir çalışma yapılması için talimatı verdim.
- 1200 vatandaşımıza istihdam sağlayacağız.
- Projemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
- 10 köye içme suyu için kuyu açıyoruz.
- Kiraz'a hayvan barınağı kazandırıyoruz. Gerekli görüşmeler yapıldı.
- Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz. İnlerine girdik
- Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin güneyinde neler yaptığımızı takip ediyorsunuz.
- YPG'ye 33 bin TIR silah verildi. Şimdi onları bulduk, topluyoruz.