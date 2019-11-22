MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset HaberleriSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: Talimatı verdim
22.11.2019 - 19:44 |

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: Talimatı verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in Kiraz ilçesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesine yönelik bir çalışma yapılması için talimatı verdim." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: Talimatı verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesine yönelik bir çalışma yapılması için talimatı verdim.

- 1200 vatandaşımıza istihdam sağlayacağız.

- Projemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

- 10 köye içme suyu için kuyu açıyoruz.

- Kiraz'a hayvan barınağı kazandırıyoruz. Gerekli görüşmeler yapıldı.

- Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz. İnlerine girdik

- Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin güneyinde neler yaptığımızı takip ediyorsunuz.

- YPG'ye 33 bin TIR silah verildi. Şimdi onları bulduk, topluyoruz.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğandan müjde üstüne müjde: Talimatı verdim

22 Kasım 2019 Haftanın Özeti22 Kasım 2019 Haftanın Özeti
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Susturucu silahla süikast! İş insanı böyle öldürüldü…

Susturucu silahla süikast! İş insanı böyle öldürüldü…

Leyla Tanlar kimdir? Ferhat ile Şirin dizisinde Şirin karakterine hayat veren Leyla Tanlar kaç yaşında?

Leyla Tanlar kimdir? Ferhat ile Şirin dizisinde Şirin karakterine hayat veren Leyla Tanlar kaç yaşında?

O Ses Türkiye'de Ajda Pekkan sürprizi! Ajda Pekkan kimdir, kaç yaşında?

O Ses Türkiye'de Ajda Pekkan sürprizi! Ajda Pekkan kimdir, kaç yaşında?

İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yüzde 76'ya ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yüzde 76'ya ulaştı

Sıradaki Haber