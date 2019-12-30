Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net Kanal İstanbul mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bilim insanlarının teşvik edilmesini sağlayacak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Türkiye emin adımlarla 2023 hedeflerine yürüyecektir. Bilim insanlarımızın teşvik edilmesi ve gençler için rol model olmaları sağlanacaktır.

Bu sene 57 bilim insanımız TÜBİTAK ve TÜBA tarafından ödüle layık görüldü. Bu yıl merhum Fuat Sezgin hocamızın adına 5 ödül sahibini bulacak. Çok çarpıcı çalışmalar dikkat çekiyor. TÜBİTAK 56 yıldır bilim ve teknolojinin izinde ülkemizin kalkınması için adımlar atılıyor. Dışa bağımlılık azalıyor.

Bilim insanlarımıza 1,8 milyar lira destek verdik. Bu desteklerle üniversitelerin hareket alanı genişledi. Kendi hedeflerimize ulaşmanın yanında tüm insanlığa da katkıda bulunacağız.

Geniş bir alanda atılım ve yenilikleri TÜBİTAK vasıtasıyla destekliyoruz. Güçlü büyüme rakamlarını yakalayabilmek için yüksek teknolojiye dayalı ürünler ortaya koymamız gerekiyor.

Bilgi ve teknoloji üretmeyen ülkelerin geleceğin dünyasında yeri yok.

98'i Türk 29'u yabancı üst düzey araştırmacı bizim desteklerimizden faydalanıyor.

Küresel şirketlerden araştırmacılar Türkiye'ye gelip bizim altyapımız ile çalışıyor. Bu araştırmacılar doktora öğrencilerini yetiştirecek.

(Yerli otomobil)

Yeni otomobillerimizi tanıttık. İnşallah belirlenen tarih olan 2022'nin sonunda seri üretime geçilecek. Artık yeni teknolojilerin pazarı olmakla kalmayacağız. Üreteceğiz ve dünyaya pazarlayacağız. Bilişim Vadimiz bu noktada kritik bir rol üstlenecek.

Milletimiz, Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır. Yerli otomobilde başta şahsım olmak üzere siparişleri almaya başladık. Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir.

Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler. "Başaramazsınız" diyenlere inat başardık. Asalak ve hastalıklı zihniyete teslim olmadık, olmayacağız.

İlk yerli havadan havaya füzesi Bozdoğan atış testlerini başarıyla tamamladı.

Hedefimiz Antarktika'da gözlemci ülke statüsünden çıkıp kıtanın geleceğinde söz sahibi olmak. Kutuplarda ülkemizin bayrağını dalgalandıran kamp kuruldu. Çalışmayı belki İngiltere ile sürdüreceğiz.

Araştırmacıların serbest dolaşımını sağlamak beklentimiz arasında.

(81 ilde 100 dene-yap teknoloji atölyesi)

Gençlerimizi bilim ve araştırmaya yönlendirmemiz son derece önemli. Lisans ve lisans sonrasına kadar gençlerimize, çocuklarımıza destekler veriyoruz. Önümüzdeki sene 81 ilde 100 dene-yap teknoloji atölyesi kuruyoruz. Hedefimiz 7 yılda 50 bin öğrenciyi dene-yap teknoloji atölyeleriyle buluşturmaktır.Geleceğimiz için asıl önemli olan gençlerimizi araştırma ve bilime yönlendirmektir. Bilim ve teknolojide kat edeceğimiz hala çok yol var. Asıl sorumluluk bilim insanlarımızın omuzlarındadır.

(Kanal İstanbul tartışması)

Kanal İstanbul'u ben İstanbullulara defaatle takdim ettim. Ne yazık ki hala anlamak istemeyenler var. Biz artık isteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var. Lüks olsun diye yapılmıyor. Kanal İstanbul'u yaparken inşallah 2 modern şehri de inşa edeceğiz. Ya Yap İşlet Devret ile ya da milli bütçeden yapacağız. Yid bizim için daha iyi olur. Ama olmazsa milli bütçeyle yapacağız her ikisi için de elimezde imkanlar var.