Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Büyükşehirlerimizin değerli belediye başkanları, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyesine, bu gazi mekana hoşgeldiniz. Çok partili hayata geçtiğimiz 1946 yılından beri ülkemizdeki her seçim bir demokrasi şöleni havasında yapılmıştır.

Türkiye 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerini de hamd olsun aynı coşkuyla tamamladı. Bu seçimlerde 30’u büyükşehir, 51’i il, 922’si ilçe 386’sı belde olmak üzere toplam 1389 belediye başkanımız milletimizin teveccühüyle göreve başladı.

31 Mart seçimlerinde elde ettiğimiz başarılardan ötürü her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Türkiye'ye karşı eleştirilere verilecek en büyük cevabımız bu özgürlük tablosudur. Seçimde aldığınız başarıdan dolayı hepinizi kutluyorum. Tüm bakanlar sorularınıza cevap vermek için buradalar. Tüm belediye başkanlarımıza aynı samimiyet ve hüsnüniyet ile yaklaşıyoruz. Farklı siyasi görüşlere sahip olabiliriz ama çıkarları için birlik olma erdemini göstereceğimize inanıyorum.

Ülkemizin birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu bir dönemde buradaki fotoğrafı çok önemsiyorum. Nüfusumuzun dörtte üçü 30 büyükşehirde yaşıyor. Sizler büyük bir sorumluluğun altına girdiniz. Hizmet söz konusu olduğunda hiçbir belediye başkanında partisine bakmadık.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devletin başı ve yürütmenin temsilcisiyiz.

Siyasi çekişmeler geçici, hizmetler kalıcı olduğu gerçeğini unutmadık.

Parti ayrımı yapmaksızın büyükşehir belediyelerimizin durumlarını yakından izliyorum. Belediyelerimizin tamamının durumu yakından biliyoruz. Neredeyse tüm belediyelerimiz mali sıkıntı yaşıyor. 30 büyükşehrimiz başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımızın tespitleriyle sorunların üstesinden gelebiliriz. Sorunların çözümü için kanun değişikliği gerekenleri Meclis'te kararname gerektiren konuları Cumhurbaşkanlığı'nda görüşebiliriz.

Ülkenin milli menfaatleri söz konusu olduğunda toplumun farklı kesimlerini aynı ortak noktada buluşturmak için gayret gösterdik. Hepimizin bulunduğu yer polemik değil eser üretme makamlarıdır. Göstereceğimiz ortak çaba milletimize umut verecektir. Toplantının demokratik uzlaşmanın ilk adımı olmasını temenni ediyorum.

Eser vermeden yapılan siyaset vakit kaybettirmekten, enerjiyi hesap etmekten başka işe yaramaz.

Bazı belediyelerimizde yaşanan hadiseleri üzüntüyle takip ediyoruz. Kapının önüne konulan insanların ah üzerinde hizmet bina edilemez. Biz İstanbul Belediyesi'ne geldiğimizde kimseyi aşından etmedik.