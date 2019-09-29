Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada'nın (F-514) hizmete giriş törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olduğunu belirtti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız."

Savunma sanayi alanındaki gelişmelere değinen Erdoğan, "Türkiye'nin savunma sanayi alanında son dönemde katettiği mesafe istiklaline ve istikbaline daha güvenli bakmasını sağlamıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Üretimde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.

MİLGEM gemilerimizi kararlılıkla inşa ediyor, denizlere uğurluyoruz.

Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor

MİLGEM korvetlerinin ilk 3'ünden farklı olarak Kınalıada, Atmaca füzemizi kullanacak.

Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olmuştur.

Deniz kuvvetlerimizi güçlendirmeye yönelik daha pek çok projemiz var.

Her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız.

F-35 uçakları konusunda yaşananlar kararlılığımızı daha da artırmıştır.

YERLİ VE MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI

Nasıl kendi İHA'larımızı, ATAK helikopterlerimizi yaptıysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zamanı yakındır.

Hedefimiz 2023'te savunma sanayinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaktır.

Madem uyuyan devi uyandırdılar madem bizim açık ikazlarımıza rağmen üzerimize geliyorlar bunun da sonuçlarına katlanacaklar.

Keşmir ve Filistin'de yaşananlara karşı kimse konuşmadı biz konuştuk. Zihinlerde farklı senaryolar var. Biz hakkın ve haklının, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlü olanın yanında değil.