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18.10.2019 - 13:50 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlaşma sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bezmiâlem Vâlide Sultan Camii'nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor. 120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu." dedi. Erdoğan, "Bizim anlaşmamızın bir özelliği de şu, şu anda oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlaşma sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Dün adeta işin final görüşmelerini yaptık. Önce ikili görüşmede sayın Pence ile ben yaptım. Daha sonra heyetler arası görüşmeyi gerçekleştirdik. Belirlediğimiz bu 13 ortak maddeyi dünya kamuoyuna açıklamış olduk. Şuandan itibaren 120 saatlik süre işliyor. Terör örgütü güvenli bölgeyi terk edecek. YPG'nin bu bölgeyi özellikle de güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu.

Şuanda dünkü görüşmelerimizde 120 saat içerisinde buraların boşaltılacağı mutabakatında kaldık. 

Heyetlerimizin görüşmeleri devam edecek. Salı günü de günü birlik sayın Putin'le ayrı bir görüşmem olacak. Görüşmem de bu sürecin ayrı bir unsuru olacağını kabul ediyorum.

(Terör örgütü çekiliyor mu?)

Bu sabah Milli Savunma Bakanım'la da görüştüm. Bunların başladığını kendi ifade etti. Bizim şuanda orada güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. Bizimkiler orada kalmaya devam edecekler. Terör örgütü alanı terk ediyor mu etmiyor mu?

Bölgede çatışma söz konusu değil, bunlar dezenformasyon.

(Süleyman Şah Türbesi'nin taşınacağı iddiası)

Böyle bir şey söz konusu değil. Zaten eski yeri de bir taşımaydı.

Bu da 'titiz' hırsız... Ayaklarına poşet geçiren hırsız kameradaSamsun’un Bafra ilçesinde telefon hırsızlığı kameraya yansıdı. İzinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçirdi.Olay, Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Türk’e ait iş yerinin cam kapısını kıran 1 kişi vitrinde bulunan 15 bin lira değerinde 4 adet telefonu alarak kaçtı. İş yerinin önünden geçen bir vatandaş, kapının kırık olduğunu fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonucunda kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Olay ani ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın, izinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçirdiği görülüyor. Cam kapıyı omuz atarak kıran zanlı, içeri girip vitrindeki telefonları toplayıp cebine koyuyor ve çıkıp izini kaybettiriyor.
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