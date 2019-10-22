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22.10.2019 - 11:03 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Putin ile Suriye'deki gelişmeleri konuşacağım.

9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

2 bin 200 kilometrelik alan teröristlerden temizlendi.

Sözler tutulmazsa harekat devam edecek. Teröristler çıkmazsa harekatımızı çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz. 

Güvenlik arttıkça geri dönüşler artacak.

Türkiye'nin 8 yıldır tek başına taşıdığı yükü daha fazla taşıyamaz. Güvenli bölge projesine destek bekliyoruz.

 Rusya ile yakın işbirliğini artırmak istiyoruz.

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