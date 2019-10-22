22.10.2019 - 11:03 |
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
Putin ile Suriye'deki gelişmeleri konuşacağım.
9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
2 bin 200 kilometrelik alan teröristlerden temizlendi.
Sözler tutulmazsa harekat devam edecek. Teröristler çıkmazsa harekatımızı çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz.
Güvenlik arttıkça geri dönüşler artacak.
Türkiye'nin 8 yıldır tek başına taşıdığı yükü daha fazla taşıyamaz. Güvenli bölge projesine destek bekliyoruz.
Rusya ile yakın işbirliğini artırmak istiyoruz.