Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Putin ile Suriye'deki gelişmeleri konuşacağım.

9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

2 bin 200 kilometrelik alan teröristlerden temizlendi.

Sözler tutulmazsa harekat devam edecek. Teröristler çıkmazsa harekatımızı çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz.

Güvenlik arttıkça geri dönüşler artacak.

Türkiye'nin 8 yıldır tek başına taşıdığı yükü daha fazla taşıyamaz. Güvenli bölge projesine destek bekliyoruz.

Rusya ile yakın işbirliğini artırmak istiyoruz.