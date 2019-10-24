Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası bir mücadelenin içindeyiz. Yedi düvel adeta saldırıyor. Biz de yedi düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz." dedi.

Erdoğan, "2. Dünya Savaşı'nda 50 milyon kişinin ölümünden sorumlu olanların bize insanlık dersi vermeye kalkmalarını acı bir tebessümle karşılıyoruz. Türkiye'nin insani yaklaşımını zaaf olarak değerlendirenlere kadife eldivenimizdeki demir yumruğumuzu göstermekten asla geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Suriye'de 'uçuşa yasak bölge' teklifi yapıyor. Biz bu teklifi Suriye'nin dört bir yanında yüz binlerce masum insan rejimin ve diğer güçlerin savaş uçaklarının bombardımanları altında can verirken gündeme getirmiştik. Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın, vakti saati gelince bu kapılar da açılır. Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmak istenen bir terör koridorunu yıkıp geçmek için kimseden izin almaya ihtiyaç yoktur."

BARIŞ PINARI HAREKATI

"Şu ana kadar bölgede kontrolümüze geçen alan büyüklüğü 4 bin 220 kilometrekareye ulaştı." diyen Erdoğan, "Askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu harekat alanını tarıyor. Bu arada teröristler karşımıza çıkarsa onları tepelemek en tabii hakkımızdır. Terör örgütlerinden herhangi birini isim, bayrak veya üniforma değiştirerek yeniden karşımıza dikmeye kalkarlarsa biz bu oyuna gelmeyiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Suriye halkının hayatı ve geleceğini bölgeyle ilgili büyük planların mezesi olarak kullanmaya kalkanların karşısına önce biz dikileceğiz. Tüm dünyayı demokrasi, hukuk devleti, insan hakları için PKK/YPG'nin en az DEAŞ kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğunu görmeye, kabul etmeye ve tavır almaya davet ediyorum. Bildiğimiz yolda ilerlemeye devam etmekten asla çekinmeyiz. Bu yolda ödeyeceğimiz bedelin büyüklüğünü de küçüklüğünü de asla hesap etmeyiz." dedi.

SURİYE'DE YENİ ANAYASA SÜRECİ

Erdoğan, "Terör örgütleri veya rejimi kullanarak süreci sabote etmeye kalkacak herkesi dünya kamuoyuna ifşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Uluslararası toplumun bunca vakittir iki terör örgütünün anlaşmalı şekilde kurguladığı bir şantajın oyuncağı haline dönüşmüş olması maalesef çok acıdır. Hele hele koca devletlerin bu trajik oyunu ciddi ciddi sahiplenmeye kalkmaları çok daha acıdır. Türkiye'nin 9 Ekim saat 16.00'da başlattığı Barış Pınarı Harekatı bu şantaj ve tiyatro sahnesini yıkmış ve hakikatleri ortaya çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Yeni kaymakamlarımıza görev hayatlarında başarılar diliyorum. Bizim gözümüzde başarılı kaymakam, görev yaptığı ilçeden ayrıldıktan sonra da uzun yıllar ismi hayırla anılan kişidir.

Siz Cumhurbaşkanınızın gören gözü duyan kulağı konuşan dili olmalısınız.

Şimdi yine uluslararası bir mücadele içindeyiz. Yedi düvel saldırıyor, biz dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz. Kolay değil 911 bin km sınır. Bu bağıranlar , çağıranlar , konuşanlar burada hiç sınırı var mı? Yok. Sınırımızda taciz yapılıyorsa. Gerekeni yaptık, yapacağız.

2. Dünya Savaşı'nda 50 milyon kişinin ölümünden sorumlu olanların bize insanlık dersi vermeye kalkmalarını acı bir tebessümle karşılıyoruz. Cezayir'de bir o kadar insanı öldüreceksin. Utanmadan sıkılmadan bize akıl vereceksin. Önce bir aynaya bakın.

Ecdadımız tarihi süreç boyunca vakarlı duruşundan taviz vermemiştir. Ecdadımızın vakarlı duruşundan asla taviz vermeyiz. Küresel düzeyde yeniden yapılanma sancıları yaşanan dönemin mücadele alanı Suriye topraklarıdır.

Suriye krizinin başladığı günden beri sınırlarımızın güvenliğini sağlama çabası içinde olduk. 2015'te G20 Zirvesi'nde dünya liderlerine güvenli bölge teklifini sunduk. Bu konu gündemimize yeni girmedi. Obama döneminde girdi.

Türkiye'nin insani yaklaşımını zaaf olarak değerlendirenlere kadife eldivenimizdeki demir yumruğumuzu göstermekten asla geri durmayacağız

(Avrupa'ya sert tepki)

Avrupa'dan yükselen ve buram buram riyakarlık kokan sözlerin bizim nazarımızda bir değeri yoktur. Avrupa Birliği'nin sonu işte bu samimiyetsizliği, ikiyüzlülüğünden gelecek. Kapıları açarız deyince tutuşuyorlar. Vakti saati gelince bu kapılar açılır. Hadi bakalım yüz binleri bir de siz ağırlayın. Bu iş nasıl oluyormuş sizleri de bir görelim.

Terör örgütlerini inlerinde vurarak adeta felç ettik. Yurt içinde de teröristlere göz açtırmadık.

Bizim Suriye'de Türkiye'de Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütleriyle ta kendisidir.

Askeri seçeneğe daima en son çare olarak baktık. Bizi süreç buraya getirdi.

Verilen sözler tutulmazsa planlarımızı kendi imkanlarımızla yaparız.

(Teröristlerle görüşen liderlere sert mesaj)

Bir şeye üzülüyoruz. Devasa ülkelerin liderleri bu terörist başlarını yanlarına alıyorlar onları masalarına oturtuyorlar. Teröristi siz karşınıza aldığınız terörle mücadele olur mu? Bunlara prim veriyorsunuz, bunları şımartıyorsunuz, bunları azdırıyorsunuz. Bu ne menem iştir?

Siyasete ve diplomasiye olan saygımız gereği attığımız her adımdan önce muhataplarımızı bilgilendirdik. ABD'yi, Rusya'yı, İran'ı bilgilendirdik. Sınırlarımızda oluşturmak istenen terör koridorunu yıkmak için kimseden izin almayız.

(Barış Pınarı Harekatı)

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 795'i buldu.

Hani konuşuyorlar ya 'Suriye Milli Ordusu ile ne işiniz var?' diye. Gördün mü şimdi ne işimiz olduğunu? Onlar Mehmetçiğimizi yalnız bırakmadı. Karşımıza terörist çıkarsa onları tepelemek hakkımızdır.

ABD bize bu teröristlerin bölgeden çıktığının belgesini yazılı olarak verdi. Bizim amacımız sınırlarımız boyunca terör örgütünden arındırılmış bölge oluşturmak. Terör örgütü bu bölgelerden ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse biz kendi harekat planımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.

7 askerimiz şehit oldu. Suriye Milli Ordusu'ndan da 96 şehit var. Kontrolümüzdeki alan 4 bin 220 kilometrekareye çıktı.

Güvenli bölgeye 1 ila 2 milyon arası sığınmacının dönüşünü sağlamayı hedefliyoruz.

(Cenevre'deki zirve)

Anlaşma olmazsa Suriye'deki kaos bitmez. 30 Ekim'de Cenevre'de yapılacak zirve çok önemlidir. Suriye'nin toprak bütünlüğü sürecin başarı ile tamamlaması ile mümkün olur. Mutabakatların amacına ulaşması terör örgütlerinin varlığının Suriye topraklarında tamamen sona erdirilmesine bağlıdır.

YPG'li teröristlere üniforma değiştirerek karşımıza getirmeye kalkarlarsa bu oyuna gelmeyiz.

Bunun bedelini öyle bir zaman gelir ki canınız yanar, ödersiniz. Barış Pınarı Harekatı ile takke düştü, kel göründü. Türkiye'ye öfke nöbetleri geçirenlere diyoruz ki "artık bu oyun bitti". Buradan tüm dünyayı demokrasi için, hukuk devleti için, insan hakları için YPG'nin en az DEAŞ kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğunu kabul etmeye ve tavır almaya davet ediyorum.