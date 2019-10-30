Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Cumhuriyetimizi yaşatmak ve daha ileri taşımak için emek veren, ter döken herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyet bayramlarını sözde ve törenle kutlamakla kalmadık. Eserlerimizle açılışını birer hizmet şölenine çevirdik.

Marmaray'dan geçen yolcu sayısı 403 milyonu geçti.

Cumhuriyete birilerinin yapageldiği gibi özenti kokan saçmalıklarla değil böyle hizmetleri kazandırarak layık olunur. 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya bağlıyız. İnşallah cumhuriyetimize en büyük hizmetimizde 2023 hedeflerine ulaşmak olacaktır.

Küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldik. Bugün artık kendine güvenen, tarihinden güç alan, milleti ile aynı ideallere odaklanmış bir Türkiye var. Artık her alanda kendi iradesini ortaya koyabilen, yedi düvele meydan okuyabilen bir Türkiye var. Bugünlere kolay gelmedik. Çok büyük bedeller ödedik. Pek çok badireyle yüzleştik. Tüm bu süreçte sadece Rabbimizden yardım istedik, milletimize güvendik. Şartlara, rakiplere, düşmanlara değil sadece Rabbimize teslim olduk.

3-5 terör eylemiyle ülkenin hizaya sokulduğu günler artık geride kaldı. Eksiklerimiz, hatalarımız elbette olmuştur. Art niyetimiz, içten pazarlığımız korkumuz asla olmamıştır. En karanlık gecenin bile bir sabahı olduğu gerçeğini asla unutmadık. Başarılara güvenerek kibire kapılmadık. Dik durduk ama diklenmedik.

FETÖ'cü teröristler tankları ve silahlarıyla gece karanlığında üstümüze geldiğinde milletimizle birlikte direndik. Türkiye'yi, Suriye, Irak, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabımızı güvendikleri dağları başlarına yıkarak verdik.

Türkiye yeni bir "İstiklal Harbi" veriyor ve hamdolsun zafere adım adım ilerliyor. Büyük ve güçlü Türkiye mücadelemizde bize destek veren milletimizin her bir ferdine ve dünyadaki dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Biz kendi içimizde birlik ve beraberliğimizi sıkı tuttuğumuz sürece kimse karşımızda duramaz.

Enflasyonda da en kısa zamanda inşallah tek haneli rakama ulaşacağpız. Bunu başaracağız ki ekonomi rayına otursun. Hiç şüpheniz olmasın ki bunu başaracağız.