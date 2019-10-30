Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlarına seslenirken, "Gelin bu mücadeleyi birlikte yürütelim, gelin AK Parti'yi yüceltelim. Buraların Ömerlerini hep birlikte bulacağız. Sizler Haticeleri de bulacaksınız. Sağda solda, dedikodulara kulak asmayın, biz işimize bakalım" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Hiçbir kardeşimizi eski AK Parti'li olarak sıfatlandırmadık, sıfatlandıramayız. İnşallah davamız kıyamete kadar ayakta kalacaktır. AK Parti'linin eskisi yenisi olmaz. AK Parti'li olmak demek sadece bir partinin rozetini taşımaktan ibaret değildir. Bizim davamız kıyamete kadar ayakta kalacaktır. AK Parti bu davanın temsilcisi olmayı hak ettiği sürece varlığını ve hizmetini sürdürecektir.

Bu kutlu yolculukta yoldan çıkanlar olmuştur olacaktır. Bu ilk insandan bugüne dek var olan bir gerçektir. Kardeş kardeşi niye vurdu diye sormaya gerek yok. Bu var olan bir gerçek bu nasip meselesidir. Kimin nereye gittiğine değil kendimizin hangi istikamette yürüdüğüne bakacağız. Genel Merkezimizin koordinasyonunda, şehirlerimizin her birinde il başkanlarımızdan başlayarak partimizde hizmet etmiş tüm kardeşlerimizi yeniden bir araya getirecek bir gönül seferberliğini başlatıyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak isteyenlerin başına oraları geçirme niyetidir, bunu başardık.

Önümüzdeki yıl sonuna doğru yapacağımız büyük kongrede milletimizin işaret ettiği şekilde kendimizi yenileyecek, enerjimizi tazeleyeceğiz. Yeni sistemde başarı çıtasını yüzde 50'nin üstüne çıkardık. Tek derdimiz iktidarı sürdürmek olsaydı eski sistem iyiydi.

Türkiye büyüdükçe imkanları ve kazançlarıyla birlikte dertleri de büyüyor. Tüm terör örgütleri kuduz gibi ülkemiz üzerine salınıyor. Doğduran ekonomimizi çökertmeyi bile denediler. Kongrelerinde bayrağımızı duvara asmaya çekinenler İstiklal Marşımızı okumayanlar bedelini ödediler. Bundan sonra da ödetiriz ödetmeye de devam ederiz.

(Fransa'ya tepki)

Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bunlar bütün o tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar Lafarge. Lafarge kimin bir fabrikası Fransızların. Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde. Siz, terör örgütlerine yardım yataklık yapan bir yönetimsiniz.

Biz petrolün veya paranın değil, milletimizin istikbali ile Suriyelilerin evlerine dönüşlerinin peşindeyiz.

Zafer tüm kalbimizle inanıyoruz. Sebepler dünyasında yaşıyoruz. Zafer Allah'tan. Gelin AK Parti'yi, dava bayrağını yüceltelim.