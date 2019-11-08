Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



- Bu kutlu gece boyunca okunan Ayet-i Kelimelerin, kılınan namazların Allah katında kabul olmasını diliyorum.



- Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor,gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.



- Diyanet İşleri'ne bu anlamlı program için şahsım ve milletim adına ayrıca teşekkür ediyorum.



- Aile müessesesinin çok ciddi tehditler olduğu günümüzde bu temayı seçtikleri için teşekkür ediyorum.



- Ordumuza Peygamber ocağı, bu ocakta yetişene mehmetçik deriz, bunun benzeri dünyada yok.



- Arakanlı, Suriyeli mazlumlar bizim kardeşimizdir.



- Allah bizlere ensar olmayı nasip etti. Bombalardan kaçan Suriyeli kardeşlerimize de muhacir olmayı nasip etti. O kardeşlerimize evlerine, topraklarına gideceklerdir. Ama biz kovamayız. Onları bombaların altına gönderemeyiz. Hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumları ekemez.



- İnsani değerler hiç olmadığı kadar ciddi saldırı altındadır.



- Sözüm ona en demokratik ülkelerde, günümüzün haçlıları olan neonaziler Müslümanlara dünyanı dar ediyorlar. Gün geçmiyor ki ibadethanelerimize yönelik bir saldırı haberi almayalım. Gün geçmiyor ki Peygamber Efendimiz'e yönelik bir edepsizliğe şahit olmayalım. Umut ışıklarının cılızlaştığı, cehaletin dört bir yanımızı kuşattığı bu günlerde önümüzdeki yol Allah'ın kitabı Kuran'dır.



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