Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

AK Parti'de eski diye bir kavram yoktur. Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu yolun mensubudur. Millete hizmet etmek yük değil, şereflerin en büyüğüdür. Bizim milletimiz kendisine yapılan hiçbir hizmeti unutmaz. AK Parti'nin sahibi millettir. Bunun için teşkilatların milletle kucaklaşacak isimlerden oluşması gerekiyor. AK Parti'de ilçe, il başkanı, milletvekili olmak demek milletin emrinde olmak demektir.

2018-2019 seçimlerinin sonuçlarından gereken dersleri çıkarmamız şarttır. Teşkilatlarımızın milletimizle en güzel kucaklaşmayı sağlayacak isimlerden oluşması gerekiyor.

'En büyük gücümüz millettir'

Türkiye güvenlikten ekonomiye kadar pek çok cephede aynı anda beka mücadelesi verdiği bir dönemden geçiyor. Teröristleri öne sürüyorlar ezip geçiyoruz. Sınırları tehdit ediyorlar, tehdidin kaynağına iniyoruz. Dışarıdan gelen tehditlerin üstesinden gelme konusunda en küçük bir tereddütümüz yoktur. Elde ettiğimiz sonuçları bir başarı hikayesidir. Mücadelede en büyük gücümüz milletimizdir.

"'İspatla' diyoruz yanıt vermiyor"

CHP Genel Başkanı Türkiye'nin milli meselelerinde hasmane ve yıkıcı bir tutum içindedir. Cumhur İttifakı içindeki MHP ve diğer kardeşlerimiz bize destek verdiler. CHP ve marjinal çevreler yalanda sınır tanımıyor.

CHP Genel Başkanı'na, Tank Palet Fabrikası ile ilgili iddialarına cevap verdik. 'İspatla' diyoruz, yanıt vermiyor. Milletimizin tarihine ecdadımızın aziz hatırasına haksızlık edilmesine asla rıza göstermeyiz. CHP Genel Başkanı 'Türkiye'ye yatırım yapmayın' diyor. Açıkça söylemek gerekirse yaptığı ihanetin dik alasıdır. Küresel yatırımlardaki azalmaya rağmen ülkemiz hala cazibesini koruyor.

Terör örgütleri ülkemizi kuşatmak için saldırırken bu zat bizi eleştirecek malzeme çıkarma peşindeydi.

CHP Genel Başkanı her milli meselede karşı tarafın dil ve üslubuyla bize saldırıyor.

(Meclis'teki tartışmalara çok sert tepki)

Meclis'te bir bayan başkanvekilimize ahlaksızca saldıracak kişilere parlamentonun gereken cezayı vermesi gerekiyor. Kimse kusura bakmasın biz bu ahlaksızlara, edepsizlere prim verecek durumda değiliz. Güvenlik meselesi bizim olmazsa olmazımızdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde eski Başbakan Bülent Ecevit tartışması çıkmıştı.

'Devlet vatandaşına borçluydu'

Biz iktidarda geldiğimizde devlet vatandaşına borçluydu. Biz bunu ortadan kaldırdık Çünkü devlet milletine borçlu olmaz. Geçtiğimiz 10 yılda ülkemizin ekonomisini büyüterek insanlarımızın hayat kalitesini yükselttik.

23,5 milyar dolar IMF borcunu Mayıs 2013'te biz ödedik. O defteri kapattık. Bizim artık IMF ile işimiz yok.

İlk 9 ayda dünya ihracatı yüzde 2,6 azalırken Türkiye'nin ihracatı yüzde 2,9 artmıştır.

Enflasyon yeniden tek haneli rakama indirerek, faizleri düşürerek Türkiye'nin üzerindeki kara bulutları kaldırıyoruz. Artık dövizde borçlanma değil, yeni parayla adım atma dönemine döndük. bunu başarıyla yürütmek durumundayız. 2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak.

Yatırımcılara buradan sesleniyorum. Gelin yatırım yapın, bankalarımızın kapısı size açık. Konut, otomobil, beyaz eşya satışlarında ciddi bir artış var. Yatırımcılar tereddüt etmesin, gelin yatırım yapın.

Son dönemdeki en büyük demokrasi hamlemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmemiz olmuştur. Türkiye yazılan senaryolarda kendine biçilen rolü oynamak yerine milli bir duruş sergilemeyi seçmiştir.

Türkiye'ye yönelik husumet dalgası genellikle halklar değil yönetimler ve medya nezdinde geçerli.

Demokrasi, ekonomi ve güvenliği ne kadar ileriye taşırsak hedeflerimize o kadar yaklaşırız.