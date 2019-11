Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



- Ekonomimizi yıkamayanlar sürekli yeni arayışlar içindeler.



- Önümüze konulan tüm engelleri yıkarak yolumuza devam ediyoruz. Yaşadığımız sınamalara dayanabilecek pek az ülke vardır.



- İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir.



- Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak istemediler mi? Peki biz onlara fırsat verdik mi, vermedik. Onlar kaçacak biz kovalayacağız dedik. Kaçtılar, kovaladık. Şimdi Suriye tarafına kaçmaya çalışıyorlar ama kaçamayacaklar.



- Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler her yolu denemelerine rağmen başarılı olamadılar.



- Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için bin bir yalanı devreye soktular bunun da önünü kestik. Ülkemizi sinsi oyundan kurtardık.



- Türkiye'de her alanda ülkemize tarihe önemde kazanımlar sağladık. Sadece muhalefeti geliştirme konusunda başarılı olamadık.



- CHP lideri yeni nesile kötü siyasetçi nasıl olunur mükemmel bir örnek oluyor.



- Bir CHP'li benim makamıma gelmiş. Genel Başkan olabilirim diye benimle müzakere etmiş.