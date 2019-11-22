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22.11.2019 - 20:49 |

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de önemli açıklamalarda bulunuyor

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Ekonomimizi yıkamayanlar sürekli yeni arayışlar içindeler.

- Önümüze konulan tüm engelleri yıkarak yolumuza devam ediyoruz. Yaşadığımız sınamalara dayanabilecek pek az ülke vardır.

- İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir.

- Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak istemediler mi? Peki biz onlara fırsat verdik mi, vermedik. Onlar kaçacak biz kovalayacağız dedik. Kaçtılar, kovaladık. Şimdi Suriye tarafına kaçmaya çalışıyorlar ama kaçamayacaklar. 

- Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler her yolu denemelerine rağmen başarılı olamadılar.

- Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için bin bir yalanı devreye soktular bunun da önünü kestik. Ülkemizi sinsi oyundan kurtardık.

- Türkiye'de her alanda ülkemize tarihe önemde kazanımlar sağladık. Sadece muhalefeti geliştirme konusunda başarılı olamadık.

- CHP lideri yeni nesile kötü siyasetçi nasıl olunur mükemmel bir örnek oluyor.

- Bir CHP'li benim makamıma gelmiş. Genel Başkan olabilirim diye benimle müzakere etmiş. 

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