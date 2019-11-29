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29.11.2019 - 15:16 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreninde konuşuyor

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Tüm üniversitelerimizin faaliyetlerine uygun mekanlarda hizmet vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. İstanbul'da yetersiz şartlarda hizmet veren üniversitelerimize külliyelere kazandırmak için çalışıyoruz

Eğitim-öğretime yapılan yatırımların neticesine almak zaman ister. Yönetenler olarak sorumluluğumuzun gereğini yerine getirildi. Şimdi sıra hocalarımızda. Türkiye'deki üniversiteleri dünya çapında bir eğitim yuvası haline getirmek hocalarımızın çabalarına bağlıdır.

İlk 500, ilk 100 listelerinde ülkemizden bir elin parmağı kadar değil göğsümüzü kabartacak düzeyde üniversitelerin yer almasını bekliyoruz.

Uluslararası listelerde göğsümüzü kabartacak sayıda üniversitemizin yer almasını istiyoruz. Dünyadaki rekabet medeniyet mücadelesinde öne geçme mücadelesidir. Üniversitelerimizin başarıyla ülkemizin en büyük övünç kaynağı olmasını istiyoruz.

Ülkemizde yıllarca şark ve garp medeniyetleri tartışması yapılmış, bunlar birbirinin karşıtı gibi gösterilmiştir. Milletimizin kadim değerleri bazı çevreler tarafından medeniyet yolunda en büyük engel olarak görülmüştür. 

Halk otobüsü şoförü nefes alamayan bebeği hastaneye böyle ulaştırdıErzincan'da özel halk otobüsü şoförü, annesinin kucağında otobüse binen bebeğin nefes alamadığını fark edince hastaneye yetiştirerek, hayatını kurtardı.
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