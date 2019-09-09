Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katılım finansı, bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla hareket etmemeli

Erdoğan, konuşmasında, "Önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atacak ve ülkemizi bu alanda da hak ettiği yere getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlgili kurumlarımızın destek ve çabalarıyla bu projenin (İstanbul Finans Merkezi) en geç 2022 yılı başında hayata geçirilmesini bekliyoruz." dedi.

"Üzülerek belirtmeliyim ki bu dönemde kamu dışındaki bankacılık sistemimiz, reel sektöre yeteri kadar destek sağlamadı." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz 2025 itibarıyla katılım finansın bankacılık varlıkları içindeki payının yüzde 15 seviyesine çıkmasıdır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Katılım finansı, bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla hareket etmemelidir. Eğer onunla hareket ederse bunun adı aldatmaca olur. Böyle bir şeye asla fırsat verilmemeli." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bizim medeniyetimiz ve kültürümüz insanı merkeze alır. İnsan odaklı üretimin asli unsur olduğu bir yapının inşasına süratle geçilmesi gerekiyor.

Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın sebebi sistemin insani yükünün ağırlaşmış olmasıdır.

Dünyada gelir ve servet dağılımı bozulurken bu düzenin üzerimize yıkılmasını bekleyemeyiz.

Yeni finans modellerini tercih oranı giderek artıyor.

Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı her saldırının bir boyutunu da ekonomi oluşturuyor.

Önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur kararlar atacağız.

17-25 Aralık darbesiyle seçilmiş hükümetle beraber ekonominin omurgasının oluşturan projeler de vardı. 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomimizi de hedef alan bir girişim olduğunu biliyoruz. Küresel ekonomide işaretleri görülen yeniden yapılanma eğilimini fırsat olarak görüyoruz.

İstanbul Finans Merkezi ile dünyada önemli merkezlerden biri olmanın peşindeyiz.İstanbul Finans Merkezi'nin en geç 2022 yılı başında hayata geçirilmesini bekliyoruz.

Türkiye bu büyük değişimin seyircisi değil bir aktörü olacağını dünyaya göstermiştir. Nasıl siyasi alanda bölgesel ve küresel düzeyde söz sahibiysek finans alanında da başarılı olacağız. Alternatif finans araçlarındaki tüm gelişmelere rağmen bugün ülkemizde bankacılık sektörünün payı yüzde 90'lar civarında.

Yatırım yapan insanları zor dönemlerinde yalnız bırakmadık.

Üreten, istihdam ede, ihracat yapan insanlarımızı bu son dönemde yalnız bırakmadık. Bankacılık dışı finansal kesimin büyümesine yönelik adımlar atıyoruz.

Katılım bankacılığı diye bir kavram olmaz.

Katılım finansını istediğimiz yere getirmek için önemli adımlar atıyoruz. Bu aynı zamanda yastık altına da ciddi anlamda yarar sağlayacak ve hareket getirecektir. Sağlıklı bir şekilde neden istenilen seviyede değil bakılmalı. Bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla hareket etmemeli. Aldatmaca olur. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından altına dayalı kira sertifikalarının oranı yüzde 60 seviyesinde. Hedefimiz 2025 yılı itibariyle katılım finansın bankacılık varlıklarının içindeki payının yüzde 15 seviyelerine çıkmasıdır.

Katılım finans kuruluşlarımızın çok hızlı gelişeceğine inanıyorum. Çalışmaların sonuçları önümüzdeki aylarda kamuoyuna açıklanacaktır. Kuruluşu tamamlanan Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı'nın önemli adım olduğunu düşünüyorum. Bu tür yaklaşımların önemli payı olacaktır.

Maltepe'deki muhteşem külliye bitince Marmara Üniversitesi bu dağınıklıktan çıkarak derli toplu Marmara Denizi'ne bakan bütün öğrenci ve hocalarıyla iç içe muhteşem bir külliyeye sahip olacak. Bütün bilim ve irfan hayatımıza kazandırmış olacağız.