Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

SOMALİLİ MEVKİDAŞINA DESTEK

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'de dün teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Somali halkına taziyelerini ileten Erdoğan, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

KAZAKİSTAN KURUCU CUMHURBAŞKANI ELBAŞI NURSULTAN NAZARBAYEV İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki yıllarda da Kazakistan ile hem ikili hem de çok taraflı platformlarda iş birliğinin daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.